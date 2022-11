Este fin de semana Francia elije su próximo presidente

Líderes de primer plano eliminados, extrema derecha más fuerte que nunca, vientos de renovación en el centro y avance de la izquierda radical marcaron la campaña presidencial en Francia, llena de sobresaltos e incertidumbre hasta la recta final.



El 1º de diciembre de 2016, François Hollande renuncia a ser candidato a un segundo mandato. Muy impopular, el jefe de Estado dijo querer evitar un fracaso de la izquierda frente a la derecha y la extrema derecha. Es la primera vez desde 1958 que un presidente saliente no aspira a la reelección.



El 27 de noviembre de 2016, contra todos los pronósticos, el ex primer ministro François Fillon gana la primaria de la derecha con un programa de austeridad económica. Otro ex primer ministro, Alain Juppé, que encabezó las encuestas durante meses, fracasa en su estrategia de apertura hacia el centro. El expresidente Nicolas Sarkozy queda eliminado en la primera vuelta.



Dos meses más tarde, en la primaria socialista, Benoît Hamon derrota con un programa netamente de izquierdas al favorito Manuel Valls, ex primer ministro de Hollande. Pero las encuestas lo relegan actualmente a menos de 8% de intenciones de voto, el nivel más bajo en medio siglo para un candidato socialista.



El 24 de enero de 2017, el semanario satírico "Le Canard enchaîné" revela que la esposa del candidato conservador François Fillon, Penelope, fue asalariada durante ocho años como asistente parlamentaria de su marido, luego de que ella asegurara durante años no desempeñar papel político alguno a su lado. Las sospechas de empleos ficticios se extienden a sus hijos y arrebatan al candidato la posición de favorito.



François Fillon presenta sus "excusas" a los franceses y asegura que todos los hechos que le reprochan son legales. Criticado en su propio bando pero confortado por un acto masivo de respaldo en París, sigue en campaña y denuncia un complot en su contra. Es procesado el 14 de marzo por malversación de fondos públicos, hecho sin precedentes para un candidato a la presidencia.



Exministro de Economía de François Hollande durante dos años, el exbanquero Emmanuel Macron irrumpe en la campaña sin experiencia y sin partido. Recibido al principio con cierta condescendencia por los profesionales de la política, criticado por la indefinición de su proyecto, Macron, el candidato más joven, apenas 39 años, avanza progresivamente en las encuestas, contradiciendo a quienes lo describían como una "burbuja" mediática.



Sin haber ejercido jamás un cargo electo, recibe el apoyo de personalidades clave como el líder histórico del centro François Bayrou, el ministro socialista de Defensa, Jean-Yves Le Drian, y el exprimer ministro de derecha Dominique de Villepin.



Primera en las encuestas durante los últimos meses, Marine Le Pen, candidata de extrema derecha, es favorita para pasar a la segunda vuelta el 23 de abril. Sin embargo, los sondeos vaticinan que la hija del controvertido líder ultraderechista y fundador del Frente Nacional Jean-Marie Le Pen perderá en la segunda del 7 de mayo, cualquiera sea su adversario.



Capitalizando el hastío de los franceses acerca del desempleo o la inmigración, Marine Le Pen, que moderó la imagen del Frente Nacional, espera sacar partido de la ola nacionalista, euroescéptica y antimundialista en Europa y Estados Unidos.



Tras lanzarse en la campaña a mediados de 2016 con un programa de izquierda radical --ruptura con los tratados de la Europa liberal, salida de la OTAN, fin de la "monarquía presidencial francesa"-- el astuto orador logra remontar las encuestas hasta quedar a la par del candidato conservador François Fillon, detrás del dúo de favoritos integrado por Emmanuel Macron y Marine Le Pen.



Gracias a sus populares actos electorales, en los que llegó a usar un holograma para estar presente en varios lugares a la vez, muy activo en las redes sociales, el jefe de la "Francia insumisa" ha venido avanzando en las encuestas desde el 20 de marzo.



"Nunca el riesgo terrorista ha sido tan elevado", según el ministro del Interior. Tres días antes de la primera vuelta, un ataque reivindicado por el grupo Estados Islámico (EI) mata a un policía y hiere a dos en la famosa avenida de los Campos Elíseos de París.



El atentado, perpetrado tras varios intentos fallidos, endurece la campaña y coloca los debates sobre la lucha antiterrorista en el centro de la campaña, tras la seguidilla de atentados cometidos en Francia desde 2015, que dejaron en total 238 muertos.