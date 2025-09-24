Este fue el epicentro del temblor en Venezuela que se sintió en varias ciudades de Colombia

Un fuerte sismo sacudió la frontera colombo-venezolana la tarde de este miércoles 24 de septiembre, generando alerta en varias regiones. De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades sismológicas, el primer sismo tuvo una magnitud de 6,1 y se registró a las 5:21 de la tarde, con epicentro en la localidad de Mene Grande, estado Zulia, en territorio venezolano.

Minutos después, a las 5:33 p. m., se reportó un segundo temblor de menor intensidad, de magnitud 4,3.

En Venezuela, hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni víctimas, aunque las autoridades continúan evaluando la situación en las zonas cercanas al epicentro.

En Colombia, el temblor fue percibido con fuerza en ciudades como Barranquilla, Bucaramanga y Cúcuta, donde los ciudadanos compartieron en redes sociales los momentos de zozobra que vivieron. Incluso, algunos internautas en redes aseguraron que también se sintió en Bogotá.



En algunas grabaciones compartidas en redes se observa como lámparas, puertas y estructuras se balancean, mientras personas en calles, oficinas y viviendas reaccionan con sorpresa y buscan ponerse a salvo.