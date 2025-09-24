Este fue el epicentro del temblor en Venezuela que se sintió en varias ciudades de Colombia

Un fuerte sismo sacudió la frontera colombo-venezolana la tarde de este miércoles 24 de septiembre, generando alerta en varias regiones. De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades sismológicas, el primer sismo tuvo una magnitud de 6,1 y se registró a las 5:21 de la tarde, con epicentro en la localidad de Mene Grande, estado Zulia, en territorio venezolano.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico Internacional - Boletín Actualizado 1, 2025-09-24, 17:21 hora local. Magnitud 6.1, Profundidad superficial, Mene Grande, Venezuela #NoticiaEnDesarrollo #Temblor #Sismo Más información: https://t.co/h4VVP0556L pic.twitter.com/e326NsGzX1— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) September 24, 2025
Minutos después, a las 5:33 p. m., se reportó un segundo temblor de menor intensidad, de magnitud 4,3.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Preliminar, 2025-09-24, 17:33 hora local. Magnitud 4.3. #NoticiaEnDesarrollo #Temblor #Sismo ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j Más información: https://t.co/h4VVP0556L pic.twitter.com/SKYTedwohc— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) September 24, 2025
En Venezuela, hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni víctimas, aunque las autoridades continúan evaluando la situación en las zonas cercanas al epicentro.
En Colombia, el temblor fue percibido con fuerza en ciudades como Barranquilla, Bucaramanga y Cúcuta, donde los ciudadanos compartieron en redes sociales los momentos de zozobra que vivieron. Incluso, algunos internautas en redes aseguraron que también se sintió en Bogotá.
En algunas grabaciones compartidas en redes se observa como lámparas, puertas y estructuras se balancean, mientras personas en calles, oficinas y viviendas reaccionan con sorpresa y buscan ponerse a salvo.
Así quedaron apartamentos en Maracaibo tras el fuerte sismo registrado hace minutos. 6:39 p.m.#temblor https://t.co/r0E7CG3Uct pic.twitter.com/6x40pMWqZQ— Leandro David (@Leandromdf) September 24, 2025