Temblor sacudió gran parte de Colombia en la tarde de este miércoles

Un temblor de 6.0 de magnitud, con epicentro en Maracaibo, Venezuela, sacudió gran parte de Colombia sobre las 5:21 de la tarde de este miércoles, según reportó, por medio de su cuenta en X, el Servicio Geológico Colombiano.

De acuerdo con el reporte de la entidad nacional, el sismo fue de profundidad superficial, es decir, menor a los 30 kilómetros. Mientras tanto, en redes sociales, habitantes de ciudades como Cúcuta y Bucaramanga, y algunas zonas más del Caribe colombiano, como La Guajira, cercanas al epicentro del temblor, reportaron haber sentido el sismo.

En el caso particular del departamento de La Guajira, autoridades de socorro ya realizan algunos barridos por los barrios buscando afectaciones que se hayan podido haber presentado luego del sismo, al igual que autoridades del departamento de Santander.

En Cúcuta, por ejemplo, en varios videos aficionados quedaron captados los momentos de angustia que vivieron, especialmente en el centro de la ciudad, decenas de personas cuando se registró el sismo: "Se meció el carro acá en el paradero", dijo un taxista de la capital de Norte de Santander. En los mismo videos, además, se observa cómo las personas, asustadas por el movimiento telúrico, salieron de los edificios donde se encontraban e incluso algunas congestiones de movilidad.



Habitantes de otras ciudades más al interior del país, como Bogotá e incluso Medellín, también reportaron haber sentido, aunque con menos fortaleza, el sismo registrado por el SGC que, minutos después del reportado por varios ciudadanos en diferentes redes, publicó otro, eso sí, de menor intensidad, en la misma zona.