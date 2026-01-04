En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nicolás Maduro, CAPTURADO
Donald Trump
Delcy Rodríguez
Gustavo Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Este será el compañero de cárcel de Nicolás Maduro tras ser capturado en Estados Unidos

Este será el compañero de cárcel de Nicolás Maduro tras ser capturado en Estados Unidos

El Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde permanece Nicolás Maduro, ubicado a orillas de la bahía de Nueva York, alberga a cerca de 1.300 reclusos y es considerado uno de los penales federales de mayor seguridad del país.

Publicidad

Publicidad

Publicidad