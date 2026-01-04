Este será el compañero de cárcel de Nicolás Maduro tras ser capturado en Estados Unidos

Tras el operativo militar ejecutado por fuerzas de Estados Unidos el sábado 3 de enero de 2026, Nicolás Maduro fue trasladado a territorio estadounidense y actualmente se encuentra bajo custodia en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, en Nueva York.

De acuerdo con información oficial, el exmandatario venezolano fue extraído de su residencia y movilizado bajo un estricto esquema de seguridad que incluyó el uso de buques, aeronaves y helicópteros, hasta llegar a la llamada Gran Manzana. El traslado fue confirmado por el presidente estadounidense Donald Trump, quien aseguró que Maduro quedó a disposición de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.

Maduro enfrenta cargos federales por conspiración narcoterrorista y posesión de armamento de alto poder, procesos judiciales que lo convirtieron durante años en uno de los hombres más buscados por Washington, con una recompensa que llegó a los 50 millones de dólares. Su primera comparecencia ante un juez está prevista para la noche de este lunes 5 de enero de 2025.

El Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, ubicado a orillas de la bahía de Nueva York y cercano a la zona industrial y turística de Industry City, alberga a cerca de 1.300 reclusos y es considerado uno de los penales federales de mayor seguridad del país, calificado como "infierno en la tierra" e "inhumano".



Allí, Maduro permanecerá recluido mientras avanza el proceso judicial, en el que no se descarta una posible condena a cadena perpetua, según fuentes judiciales.

El MDC ha sido objeto de reiteradas críticas por parte de jueces y defensores públicos debido a sus condiciones internas. Según reportes del sistema penitenciario, Maduro estaría recluido en un área de régimen restrictivo, destinada a internos considerados de alto perfil, mientras se define su situación legal en Estados Unidos.

En este lugar estuvieron figuras como Luigi Mangione, el rapero 'Diddy' Combs, Ghislaine Maxwell, Joaquín 'El Chapo' Guzmán, o Genaro García Luna. Según lo revelado por BBC, Ismael 'El Mayo' Zambada, líder del cártel de Sinaloa, será uno de los compañeros de Nicolás Maduro.