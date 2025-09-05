Exembajador EEUU en Venezuela sobre posible invasión: "Ejército venezolano es un tigre sin dientes"

La tensión en el Caribe aumenta tras el despliegue militar de Estados Unidos en aguas cercanas a Venezuela y el sobrevuelo de aviones F-16 venezolanos cerca de buques norteamericanos.

En entrevista en Recap, James Story, exembajador de Estados Unidos en Caracas, advirtió que el régimen de Nicolás Maduro enfrenta un panorama complejo y, pese a las provocaciones, su capacidad militar está debilitada.

“El ejército venezolano es un tigre sin dientes”, afirmó Story, recordando que aunque el país cuenta con algunos aviones de combate y equipamiento, ya no representa la fuerza que tuvo décadas atrás.

El exembajador aseguró que, en caso de un error de cálculo o un enfrentamiento accidental, las fuerzas estadounidenses podrían responder con contundencia. Sin embargo, descartó que el actual despliegue naval en el Caribe tenga como objetivo una invasión.

Story explicó que la operación estadounidense —conformada por buques, un submarino y unos 2.200 infantes de marina— es insuficiente para un ataque terrestre de gran escala, como el que se vivió en 1983 en Granada, donde participaron 7.000 soldados. “No es una fuerza de invasión, es una presión estratégica. El mensaje es claro: frenar el narcotráfico y enviar señales al régimen de Maduro”, señaló.

Maduro, el Cartel de los Soles y la presión internacional

El exembajador también se refirió a las acusaciones contra Maduro y su círculo cercano por liderar el llamado Cartel de los Soles, organización vinculada al tráfico de cocaína y con presunta coordinación con las disidencias de las Farc y el ELN.

“El 95% de los aviones cargados con droga sale del sur del Lago de Maracaibo. Eso no puede ocurrir sin el apoyo directo de los militares y, por ende, de Maduro como jefe de Estado”, puntualizó Story.

En este contexto, recordó que Estados Unidos duplicó la recompensa por información que conduzca a la captura de Maduro, elevándola a 50 millones de dólares. Según el diplomático, esto podría incentivar traiciones dentro de la cúpula chavista, aunque también advierte que el régimen se blinda mediante represión y control militar para evitar filtraciones.

Sobre el papel de Colombia, Story resaltó que Washington recibe más inteligencia antinarcóticos desde Bogotá de la que entrega a cambio, lo que hace de esa relación un punto crucial en la lucha contra el narcotráfico. Sin embargo, alertó que las posturas del presidente Gustavo Petro, quien ha puesto en duda la existencia del Cartel de los Soles, podrían tensionar la cooperación bilateral.

“Si no existiera ese cartel, ¿cómo salen casi todos los aviones cargados de droga sin obstáculos desde Venezuela? Los datos son claros”, aseguró el exembajador.

Aunque considera poco probable una invasión militar en el corto plazo, Story advirtió que un error de cálculo en medio de la presión actual podría derivar en un choque inesperado. “Hoy no veo una intervención, pero todo puede cambiar de un día para otro”, concluyó.