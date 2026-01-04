Experto advierte intenciones de EE.UU.: “No les interesa que regrese la democracia a Venezuela”

La crisis política en Venezuela sigue generando lecturas críticas desde la academia y el análisis internacional. Este 4 de enero de 2026, en entrevista con Blu Radio, el profesor Ernesto Castañeda, politólogo de American University, planteó una visión que rompe con las expectativas de quienes esperaban un giro inmediato hacia la democracia tras los recientes hechos.

Según el analista, las señales que llegan desde Washington no apuntan a un proceso de transición democrática, sino a una reconfiguración pragmática del poder. Sus declaraciones se dan en medio de la incertidumbre por el rol que asumiría Delcy Rodríguez, las tensiones internas del chavismo y la reacción de la comunidad internacional.



¿Estados Unidos busca democracia en Venezuela?

Para Castañeda, el mensaje del gobierno de Donald Trump es claro y poco alentador. “No les interesa que regrese la democracia a Venezuela”, afirmó, al señalar que la prioridad estaría en una “victoria pírrica o simbólica contra la figura personal de Maduro”, más que en un cambio real del régimen político.

El profesor explicó que, incluso, desde Washington se ha transmitido la idea de que el país “no está listo para elecciones todavía”, una frase que atribuyó a declaraciones recientes del secretario de Estado, Marco Rubio. En ese contexto, sostuvo que no existe prisa por convocar comicios ni por desmontar la estructura de poder vigente.



El rol de Delcy Rodríguez y el juego interno del poder

Abogada, diplomática y vicepresidenta de Venezuela Foto: AFP

Castañeda consideró que los mensajes públicos de Delcy Rodríguez buscan sostener cohesión dentro del chavismo. “Es muy fácil decir que Maduro es el presidente, pero ya está bajo protección de Estados Unidos”, dijo, al advertir que ese discurso tiene más efectos internos que reales.

A su juicio, lo que se estaría configurando es un modelo de control indirecto. “Trump dijo ayer que va a gobernar… va a ser un sistema neocolonial de dominio indirecto”, señaló, al explicar que mantener figuras del régimen permitiría evitar un vacío de poder y garantizar estabilidad mínima.



¿Por qué la región reaccionó en bloque?

El analista también valoró el pronunciamiento conjunto de países como Colombia, Brasil, Chile, México y España. Destacó, en particular, la postura española: “No estaban a favor del régimen madurista, pero tampoco de la manera en que Estados Unidos extrajo a Maduro”.

Para Castañeda, esta coordinación regional responde al temor de una mayor injerencia estadounidense. “Estados Unidos no puede pelear en todos los frentes al mismo tiempo”, advirtió, al señalar que lo ocurrido en Venezuela genera preocupación en otros países del continente.

Finalmente, concluyó que el escenario actual es “muy maquiavélico, muy pragmático y de corto plazo”, una fórmula que, según dijo, puede mantener el orden, pero posterga indefinidamente la democracia que millones de venezolanos esperan.