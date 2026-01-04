En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nicolás Maduro, CAPTURADO
Donald Trump
Delcy Rodríguez
Gustavo Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Experto advierte intenciones de EE.UU.: “No les interesa que regrese la democracia a Venezuela”

Experto advierte intenciones de EE.UU.: “No les interesa que regrese la democracia a Venezuela”

El politólogo Ernesto Castañeda advirtió que a Estados Unidos no le urge una transición democrática en Venezuela tras la salida de Maduro.

Publicidad

Publicidad

Publicidad