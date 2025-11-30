En vivo
Explosión en fábrica de aceite deja gravemente heridos a varios trabajadores

Explosión en fábrica de aceite deja gravemente heridos a varios trabajadores

Los medios reportaron que la detonación sacudió varias calles aledañas, debido a que la fábrica está situada cerca del centro de la ciudad.

Foto: redes sociales
Por: EFE
|
Actualizado: 30 de nov, 2025

