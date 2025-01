Expresidente Felipe Calderón: “Lo que pase hoy y mañana en Venezuela será determinante”

El expresidente de México, Felipe Calderón, se encuentra en República Dominicana participando activamente en un esfuerzo internacional en apoyo a Edmundo González, líder opositor y presidente electo en las controvertidas elecciones venezolanas de julio pasado. En entrevista en Mañanas Blu, con Néstor Morales, Calderón subrayó la importancia de la movilización popular y los próximos días para definir el rumbo político de Venezuela .

Desde Santo Domingo, Calderón destacó que su visita, junto a otros expresidentes, como Andrés Pastrana de Colombia, tiene como objetivo acompañar y respaldar a González en la transición democrática en Venezuela. Aunque se negó a revelar detalles sobre su viaje a Caracas debido a la tensión política, enfatizó: "Las condiciones y lo que ocurra entre hoy y mañana determinarán el curso de las acciones a seguir".

El expresidente mexicano comparó la situación venezolana con movimientos históricos como la Revolución de los Claveles en Portugal o la caída del Muro de Berlín, resaltando el papel crucial de la movilización ciudadana y la presión internacional para lograr un cambio pacífico. Calderón hizo un llamado a los venezolanos dentro y fuera del país a manifestarse en defensa de la democracia: "La movilización en Caracas es muy importante, determinante para todo lo que debe ocurrir en Venezuela entre hoy y mañana".

Las amenazas de Diosdado Cabello

Ante las recientes amenazas del régimen de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello contra los expresidentes que apoyan a González, Calderón respondió con firmeza. Rechazó los intentos de intimidación y describió las acciones del régimen como un reflejo de desesperación: "Diosdado Cabello ha sido un vociferante y un amenazador. Sus palabras son gestos de brutalidad que evidencian el nerviosismo del régimen".

Diosdado Cabello Foto: AFP

Asimismo, cuestionó las prácticas represivas del gobierno venezolano, incluyendo el secuestro de familiares de líderes opositores, y reafirmó su compromiso con la lucha democrática en la región:

"Me honra que me hayan declarado persona non grata. Sigo firme en mis convicciones democráticas y en la necesidad de luchar por la libertad en todos los frentes".

Movilizaciones en Venezuela

Mientras tanto, las calles de Caracas se llenaron de manifestantes en apoyo a González, vestidos con los colores de la oposición, respondiendo al llamado de líderes como María Corina Machado. Una de las participantes expresó: "Estoy aquí para defender mi voto y el de millones de venezolanos que queremos un futuro mejor para nuestro país".

A nivel internacional, varios gobiernos han mostrado su respaldo a González, incluyendo los de Argentina y Estados Unidos. Calderón destacó que esta falta de apoyo al régimen de Maduro por parte de líderes relevantes a nivel mundial es una señal de que la comunidad internacional está alineada con las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano.

Un momento decisivo para Venezuela

La incertidumbre y tensión en Venezuela colocan al país en un punto de inflexión. Según Calderón, las próximas 48 horas serán cruciales para determinar si la movilización ciudadana y la presión internacional pueden catalizar una transición hacia la democracia: "Estamos viviendo un momento histórico que puede marcar el inicio de un nuevo capítulo para Venezuela".