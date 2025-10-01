En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Familia de hombre que murió en montaña rusa de Universal rompió el silencio

Familia de hombre que murió en montaña rusa de Universal rompió el silencio

El abogado de los familiares de Kevin Rodríguez aseguró que su muerte no fue un hecho aislado y acusó al parque temático de ignorar advertencias sobre el diseño y la seguridad de la atracción.

Habla colombiana que vio morir a hombre en montaña rusa
Kevin Rodríguez murió tras montar la montaña rusa.
Foto: Universal y redes sociales
Por: EFE
|
Actualizado: 1 de oct, 2025

El caso de Kevin Rodríguez Zavala, de 32 años, quien murió en septiembre tras subir a la nueva montaña rusa Stardust Racers del parque Epic Universe, cerca de Orlando (Florida), ha encendido el debate sobre la seguridad en los parques temáticos.

Ben Crump, abogado de la familia, afirmó este martes que la tragedia “no fue un incidente aislado ni inevitable” y acusó a Universal de ignorar “claras señales de advertencia” sobre el diseño y funcionamiento de la atracción, inaugurada en mayo.

El joven, que padecía atrofia muscular espinal, fue hallado inconsciente al finalizar el recorrido y falleció poco después en el hospital. El informe forense determinó que murió por “múltiples lesiones por impacto contundente”.

Desde el incidente, otros visitantes han reportado experiencias similares. Entre ellos, una mujer que perdió el conocimiento y sufrió lesiones en el cuello y la columna, así como Sandi Streets, quien interpuso una demanda alegando daños permanentes en la cabeza tras subir a la misma montaña rusa.

Crump cuestionó las evaluaciones realizadas por el parque junto con el Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida, las cuales concluyeron que el juego mecánico “funcionó como se esperaba” y que el equipo permaneció intacto durante todo el recorrido.

Stardust Racers
Stardust Racers
Foto: redes sociales

El abogado denunció la falta de transparencia y pidió una revisión externa independiente, además de mayor supervisión gubernamental sobre los parques temáticos, actualmente exentos de inspecciones estatales.

“Las autoridades deben intervenir para garantizar que no haya más víctimas”, señaló.

Por su parte, Ana Zavala, madre de Rodríguez, pidió respuestas para “poder honrar” a su hijo y encontrar algo de paz. La familia abrió una campaña en GoFundMe para cubrir los gastos funerarios, que ya ha recaudado más de 28.000 dólares.

Stardust Racers, que alcanza velocidades de hasta 100 kilómetros por hora y cuenta con una inversión llamada ‘Celestial Spin’, permanece cerrada mientras continúan las investigaciones de la Oficina del alguacil del condado de Orange y el Departamento de Agricultura de Florida.

