En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Vía al Llano
Caos en La Mesa
Bruce Mac Master - Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Habla colombiana que vio morir a hombre en montaña rusa de reconocido parque de diversiones

Habla colombiana que vio morir a hombre en montaña rusa de reconocido parque de diversiones

La joven dio nuevos detalles sobre la muerte del hombre tras montarse a una de las montañas rusas más imponentes de Universal.

Habla colombiana que vio morir a hombre en montaña rusa
Kevin Rodríguez murió tras montar la montaña rusa.
Foto: Universal y redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 20 de sept, 2025

Lo que prometía ser un día de diversión en el parque Epic Universe, de Universal Orlando, terminó en tragedia.

Kevin Rodríguez Zavala, un joven de 32 años, perdió la vida tras subirse a la montaña rusa Stardust Racers, una de las atracciones más populares del complejo, inaugurada en mayo de este año.

Rodríguez, nacido en Caguas (Puerto Rico) y residente en Kissimmee, Florida, disfrutaba de una jornada de entretenimiento cuando ocurrió el fatal incidente.

De acuerdo con el reporte del médico forense del condado de Orange, el hombre falleció a causa de múltiples traumatismos por impacto contundente, una muerte catalogada como accidental.

Stardust Racers
Stardust Racers
Foto: redes sociales

Testigos indicaron que, después de terminar el recorrido del juego, Kevin descendió del vagón, pero segundos después colapsó. Pese a la rápida atención de los equipos de emergencia y su traslado a un hospital cercano, los médicos no lograron reanimarlo.

Turista colombiana presenció todo

Entre quienes presenciaron la escena se encontraba María Fernández, una turista colombiana que había subido cuatro veces a la misma atracción. “Lo que vi fue horrible, no puedo entender cómo pasó eso. Una chica empezó a gritar ‘ayuda, ayuda’ y enseguida un miembro de seguridad pidió que todos saliéramos de la fila. Me dio un ataque de pánico”, relató en declaraciones al canal News 6.

La Stardust Racers, que alcanza velocidades de hasta 100 kilómetros por hora y se promociona como una experiencia “extremadamente intensa”, permanece cerrada mientras avanzan las investigaciones. Las autoridades buscan determinar si hubo alguna falla en el sistema o si las lesiones se produjeron por otras circunstancias.

Publicidad

La familia de Kevin abrió una página de donaciones para cubrir los gastos del velorio y rendirle homenaje. En el mensaje, sus seres queridos lo describieron como un hombre “único, de corazón compasivo, lleno de amor y sabiduría”.

Rodríguez, licenciado en Bellas Artes y amante de los videojuegos, era recordado por amigos y familiares como un hijo, hermano y amigo leal, siempre dispuesto a brindar apoyo y alegría.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Viral

Redes sociales

Estados Unidos

Publicidad

Publicidad

Publicidad