Habla colombiana que vio morir a hombre en montaña rusa de reconocido parque de diversiones

Lo que prometía ser un día de diversión en el parque Epic Universe, de Universal Orlando, terminó en tragedia.

Kevin Rodríguez Zavala, un joven de 32 años, perdió la vida tras subirse a la montaña rusa Stardust Racers, una de las atracciones más populares del complejo, inaugurada en mayo de este año.

Rodríguez, nacido en Caguas (Puerto Rico) y residente en Kissimmee, Florida, disfrutaba de una jornada de entretenimiento cuando ocurrió el fatal incidente.

De acuerdo con el reporte del médico forense del condado de Orange, el hombre falleció a causa de múltiples traumatismos por impacto contundente, una muerte catalogada como accidental.



Testigos indicaron que, después de terminar el recorrido del juego, Kevin descendió del vagón, pero segundos después colapsó. Pese a la rápida atención de los equipos de emergencia y su traslado a un hospital cercano, los médicos no lograron reanimarlo.



Turista colombiana presenció todo

Entre quienes presenciaron la escena se encontraba María Fernández, una turista colombiana que había subido cuatro veces a la misma atracción. “Lo que vi fue horrible, no puedo entender cómo pasó eso. Una chica empezó a gritar ‘ayuda, ayuda’ y enseguida un miembro de seguridad pidió que todos saliéramos de la fila. Me dio un ataque de pánico”, relató en declaraciones al canal News 6.

La Stardust Racers, que alcanza velocidades de hasta 100 kilómetros por hora y se promociona como una experiencia “extremadamente intensa”, permanece cerrada mientras avanzan las investigaciones. Las autoridades buscan determinar si hubo alguna falla en el sistema o si las lesiones se produjeron por otras circunstancias.

La familia de Kevin abrió una página de donaciones para cubrir los gastos del velorio y rendirle homenaje. En el mensaje, sus seres queridos lo describieron como un hombre “único, de corazón compasivo, lleno de amor y sabiduría”.

Rodríguez, licenciado en Bellas Artes y amante de los videojuegos, era recordado por amigos y familiares como un hijo, hermano y amigo leal, siempre dispuesto a brindar apoyo y alegría.