Familia encuentra sin vida a joven de 18 años en la casa de su tío: esto se sabe

Un caso tiene conmocionada a la comunidad internacional luego de conocerse el asesinato de la joven de 18 años, Xiomara Huertas Mechato, una estudiante de Administración de Empresas.

Xiomara fue reportada como desaparecida el pasado martes 19 de agosto, después de que sus familiares regresaran a la casa y no la encontraran, lo que inició una intensa búsqueda por parte de la comunidad.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, el sábado 23 de agosto el cuerpo de la joven fue hallado enterrado a más de cuatro metros de profundidad en el interior de la vivienda de sus tíos, en Perú.

La investigación reveló que presuntamente el cuerpo estaba dentro de una bolsa, boca abajo, con un trapo en la boca, amarrado del cuello, y se había colocado un cuero de vaca encima para evitar que se intensificara el olor. Posteriormente, la necropsia determinó que la causa de muerte fue asfixia.

Familia encuentran sin vida a joven de 18 años en la casa de su tío: esto se sabe Foto: redes sociales

Las autoridades locales capturaron a Jorge Silva Álvarez, de 43 años, tío político de la víctima y principal sospechoso del crimen, quien según medios locales, habría confesado lo que hizo a sus familiares.

La familia ha señalado que el sospechoso ya tenía antecedentes por denuncias de tocamientos indebidos a una menor en mayo de 2024. Tras el hallazgo y la confesión, Silva Álvarez fue linchado por la población y actualmente se encuentra capturado, a la espera de una decisión de las autoridades.

En videos que circulan en redes sociales se puede observar el momento exacto en que familiares ingresan a la vivienda y encuentran el cuerpo sin vida, posteriormente, rompen en llanto y gritos.

Con homenajes y globos blancos, los amigos de la joven la despidieron, recordándola como una mujer llena de alegría y amor.

Mientras tanto, la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra la Mujer adelanta las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos.

La comunidad y los amigos de Xiomara han convocado marchas para exigir justicia, una pena ejemplar, y acciones concretas contra la violencia de género, que ha cobrado tantas vidas.