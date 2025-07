Fiesta familiar terminó en tragedia: padre le quitó la vida a su hijo tras fuerte discusión

El domingo 20 de julio, en un apartamento ubicado en la zona de Sondo-dong, en Incheon, un joven de 33 años reunió a su familia para celebrar el cumpleaños de su padre. Estaban presentes su esposa, sus hijos y otros allegados, excepto su madre y la exesposa del sospechoso.

Según medios locales, durante la reunión el padre del anfitrión, identificado como el "Señor A", de 63 años, se ausentó por unos minutos. Cuando regresó, portaba un arma casera con la que le disparó dos veces a su hijo, impactándolo en el abdomen. A pesar de ser trasladado de urgencia a un hospital, el joven no logró sobrevivir.

La policía encontró también una bomba de fabricación casera en el lugar de los hechos, que no llegó a ser detonada. Aunque el agresor intentó huir, fue capturado horas después por las autoridades. Inicialmente, se negó a hablar o dar detalles del motivo del crimen.

Sin embargo, días después y tras ser interrogado por especialistas en perfilación criminal, el “Señor A” confesó: “Mi hijo me había estado apoyando económicamente, pero dejó de hacerlo. Aunque su negocio va bien, ya no me apoyaba”, reveló ante las autoridades, de acuerdo con la cadena SBS.

La investigación apunta a que el crimen fue motivado por resentimientos acumulados. En la vivienda del sospechoso, los investigadores hallaron materiales con los que habría fabricado tanto el arma como el explosivo. El hijo asesinado había organizado la reunión antes de viajar a Estados Unidos.