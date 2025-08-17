Fin de una era: Bolivia tendrá dos candidatos de derecha en segunda vuelta, según proyecciones

Bolivia elegirá a su próximo presidente en una segunda vuelta entre dos candidatos de derecha, un senador que dio la sorpresa y un expresidente, que competirán por reemplazar a la izquierda luego de 20 años de gobierno, según proyecciones de Ipsos-Ciesmori y Captura Consulting.

Rodrigo Paz, senador por Tarija (sur), quedó primero con más de 31 % de los votos en los conteos rápidos de ambas empresas encuestadoras. En segundo lugar aparece el exmandatario Jorge Quiroga con más de 27 %.

El millonario Samuel Doria Medina, favorito en todas las encuestas hasta hace una semana, quedó relegado al tercer puesto con más del 19 %.

Samuel Doria Medina Foto: AFP

Las mesas de votación cerraron a las 16:00 hora local (20:00 GMT), tras cumplir las ocho horas de apertura establecidas por la norma electoral. Concluido el plazo, el presidente de cada mesa, junto a los jurados, dispuso la clausura del proceso, en la mayoría de los casos luego de una amplia participación ciudadana.

Más de 7,5 millones de bolivianos fueron habilitados para votar este domingo en las elecciones generales para elegir presidente, vicepresidente y miembros del Legislativo, mientras que 369.308 ciudadanos podían ejercer su derecho al sufragio en el exterior.