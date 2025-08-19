Fiscalía de Ecuador formulará cargos contra un exministro en el caso Villavicencio

El caso del asesinato de Fernando Villavicencio, excandidato presidencial y una de las voces más críticas contra la corrupción en Ecuador, dio un nuevo giro. La Fiscalía pidió al juez del proceso que convoque a una audiencia para formular cargos por presunta autoría intelectual contra varias figuras de alto perfil político y económico, entre ellas José Serrano, exministro correísta actualmente detenido en Estados Unidos.

La lista también incluye al exasambleísta Ronny Aleaga, así como a Daniel Salcedo y Xavier Jordán, nombres ligados a escándalos de corrupción que han marcado la vida pública del país en los últimos años.



Fiscalía pide cargos por autoría intelectual

De acuerdo con el Ministerio Público, la solicitud se basa en una “minuciosa investigación” respaldada por elementos de convicción que apuntarían a estas personas como autores intelectuales del crimen, ocurrido en agosto de 2023, a pocos días de las elecciones extraordinarias.

La Fiscalía fue clara: “La delincuencia no tiene lugar en un Estado democrático ni podrá evadir la acción de la justicia”, señalando que continuará actuando con contundencia tanto en este caso como en los procesos que se deriven.

En mayo pasado, el ente investigador ya había puesto la lupa sobre Serrano, Aleaga, Jordán, Salcedo e incluso el exvicepresidente Jorge Glas, hoy recluido en una cárcel de máxima seguridad. Aunque Glas no aparece en esta nueva solicitud, el cerco judicial sigue estrechándose alrededor de las figuras del correísmo y de empresarios con prontuario en el país.



El testimonio que destapó la trama

Uno de los giros clave en esta investigación vino de la mano de Daniel Salcedo, condenado a más de 30 años por corrupción y otros delitos. Tras un intento de asesinato en prisión, declaró ante la Fiscalía que el crimen de Villavicencio pudo haber costado hasta 200.000 dólares, pagados en dos partes. Según su versión, el dinero habría salido de Jordán, de un exministro y de otros interesados en silenciar al periodista y político.

Salcedo llegó a afirmar que Villavicencio “les tocó el bolsillo” al denunciar contratos irregulares en hospitales y negocios oscuros, lo que habría motivado a la red a planear su asesinato. Sus palabras también fueron escuchadas en una comisión de la Asamblea, donde insistió en la relación entre corrupción hospitalaria y el crimen.



Serrano, bajo custodia en Miami

La situación de José Serrano añade un ingrediente internacional. Exministro de Justicia e Interior durante el gobierno de Rafael Correa, lleva más de una década residiendo en Estados Unidos. Desde el 7 de agosto está bajo custodia del ICE en el centro de detención Krome, en Miami, a la espera de una audiencia migratoria.

Al conocerse su vinculación al caso, Serrano defendió su inocencia, asegurando que todo era un “burdo montaje” para encubrir a los verdaderos responsables. No obstante, la Fiscalía insiste en su participación.



Un crimen que sigue sacudiendo al país

El asesinato de Villavicencio no solo estremeció a Ecuador, sino que puso en evidencia la penetración del crimen organizado en la política. Hasta ahora, cinco personas han sido condenadas como autores materiales, entre ellas Carlos Angulo, alias El Invisible, cabecilla de Los Lobos. Otros ocho implicados murieron antes del juicio, incluidos los siete sicarios colombianos que ejecutaron el atentado y que aparecieron ahorcados en prisión en circunstancias aún sin aclarar.

Con la nueva movida judicial, la investigación da un paso hacia los posibles cerebros detrás del crimen. La expectativa ahora está puesta en la audiencia solicitada por la Fiscalía y en si esta permitirá esclarecer un magnicidio que sigue marcando la agenda política y judicial de Ecuador.