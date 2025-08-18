Funcionario público presuntamente habría golpeado a menor de edad: quedó en video

Un caso de violencia contra una menor de edad ha causado gran conmoción en el municipio de Uayma, Yucatán, en México.

El presunto responsable es Héctor Yair Pool, quien se desempeñaba como comisario municipal de la comunidad. Sin embargo, según medios locales, tras conocerse un video que evidencia la agresión, el sujeto fue destituido.

Los hechos se registraron el pasado 14 de agosto de 2025, al interior de una vivienda. En las imágenes se puede observar como el exfuncionario presuntamente golpea y arrastra a una niña por el cabello en presencia de dos mujeres.

Además, se puede escuchar como la menor, quien es presuntamente su hermana, gritaba y lloraba sin poder defenderse. Tras la difusión del impactante video, el alcalde de Uayma, Armín Castillo Eliodoro, anunció públicamente el retiro de Pool de su cargo.

"No estamos de acuerdo con la violencia que se evidencia en dicho material", expresó Castillo Eliodoro a través de sus redes sociales, asegurando que ha decidido "cesar al comisario de su cargo" de manera inmediata.

Además, informó que: "Se ha dado vista a las autoridades correspondientes para el seguimiento oportuno y el deslinde de responsabilidades".

En respuesta a la situación, la Policía Investigadora de Yucatán inició una investigación contra Héctor por presunta violencia familiar. Como parte de las medidas de protección, se informó que la menor agredida recibió atención psicológica.

Medios locales y versiones extraoficiales aseguran que la agresión se habría dado luego de que el hombre viera mensajes amorosos en el celular de la menor. Posteriormente, habría intentado quitarse la vida ingiriendo medicamentos.

Mientas avanzan las investigaciones, la comunidad exige justicia en este y todos los casos de violencia contra menores de edad.