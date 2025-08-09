Gobierno de México le dice “no” a intervención militar estadounidense dentro de su territorio

El Gobierno de México dejó claro este viernes que no permitirá la entrada de fuerzas militares estadounidenses en su territorio. La postura oficial, difundida por la Cancillería, fue una respuesta directa a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien planteó la posibilidad de enviar tropas para combatir a los carteles del narcotráfico en América Latina, como parte de su estrategia contra el fentanilo.

El mensaje fue contundente: la cooperación sí continuará, pero siempre con “respeto irrestricto a nuestras soberanías”. La Cancillería subrayó que la relación bilateral debe basarse en confianza mutua, responsabilidad compartida y colaboración sin subordinación.



Cooperación sí, pero con respeto a la soberanía

Tras las declaraciones de Trump, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, emitió un comunicado en el que señaló que ambos países deben enfrentar juntos la amenaza del narcotráfico. Según Johnson, no se trata de que EE.UU. actúe solo, sino de construir un frente común para desmantelar las redes criminales.

La Secretaría de Relaciones Exteriores, por su parte, recordó que México cuenta con una Estrategia Nacional de Seguridad que busca atacar las causas estructurales de la violencia, garantizar justicia y eliminar la impunidad. En este marco, reiteró que el combate al tráfico de drogas y armas es una prioridad compartida, pero siempre desde la coordinación y el respeto a la integridad territorial.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Foto: AFP

El fentanilo y carteles designados como terroristas

En su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum fue clara: Estados Unidos no va a “invadir” territorio mexicano con militares. La reacción surge luego de que el New York Times revelara que Trump planea firmar una orden para que el Pentágono utilice fuerza militar contra carteles en América Latina.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha insistido en que el fentanilo, droga que causa miles de muertes en Estados Unidos, es producido principalmente por carteles mexicanos utilizando precursores químicos provenientes de China. En febrero, su gobierno designó como terroristas a seis organizaciones criminales mexicanas: el Cártel de Sinaloa, Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel del Noreste, Cártel del Golfo, Cárteles Unidos y la Nueva Familia Mexicana.

Johnson concluyó que la cooperación bilateral continuará, incluyendo temas como drogas, su distribución y la inmigración ilegal hacia EE.UU., pero reiteró que el objetivo es proteger a los ciudadanos de ambos países.

Con estos mensajes cruzados, queda claro que, aunque México y Estados Unidos comparten la meta de frenar el narcotráfico y sus efectos, persiste una línea roja: la presencia de tropas extranjeras en territorio mexicano.

