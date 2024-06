Golpe de Estado en Bolivia fue para levantar popularidad de presidente Arce, dice Zúñiga

Una nueva versión se conoció sobre el intento de golpe de Estado este miércoles, 26 de junio, en Bolivia. El destituido comandante militar Juan José Zúñiga afirmó en el momento en que era capturado que el presidente Luis Arce le ordenó sacar los "blindados" para "levantar" su popularidad.

Añadió que el fin de semana se había reunido con el mandatario. Allí, Arce le manifestó que esta semana sería difícil, por lo que se debía realizar alguna acción para levantar su popularidad.

Estas declaraciones las dio Zúñiga ante varios medios de comunicación cuando lo estaban capturando en La Paz, Bolivia, luego de liderar las órdenes para que las Fuerzas Militares llegaran a la Plaza Murillo.

“El día domingo, en el colegio La Salle, me reuní con el presidente. Y me dijo que la situación está muy jodida. Esta semana va a ser crítica, esta semana. Entonces, es necesario preparar algo para levantar mi popularidad. Trae la camioneta, trae la camioneta. No hay necesidad, yo me voy. No, no, usted va a ir conmigo, usted va a ir conmigo. Termine, general, por favor. Entonces me dice, y le pregunto, ¿sacamos los blindados? Saca. Entonces, el lunes, el domingo, en la noche, ya los blindados empiezan a bajar”, dijo Zúñiga.

Inicia investigación

La Fiscalía de Bolivia anunció que iniciará una investigación penal contra los militares que estuvieron involucrados en este intento de golpe de Estado contra el Gobierno Arce, incluido el comandante destituido Juan José Zúñiga.

Vale recordar que, desde horas de la tarde de este miércoles, se reportaron "movimientos irregulares" por parte de tropas y vehículos de las Fuerzas militares. De hecho, un tanque llegó hasta la puerta del Ejecutivo para tumbarla y luego ingresó Zúñiga al edificio, en el que permaneció varios minutos.

Después del remezón en la cúpula militar, Zúñiga y todos los militares que estaban en la plaza se retiraron a sus bases, dando por terminado el intento de golpe de Estado.