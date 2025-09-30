Gracias a cámara de seguridad, captaron a policías robando una casa en operativo

Se desató una fuerte polémica en territorio brasileño, específicamente en el Complexo do Alemão , en la Zona Norte de Río, luego de un operativo que llevaron a cabo militares de la tropa élite del Batallón de Operaciones Especiales (BOPE) en donde fueron detenidas 13 personas, de las cuales 3, eran vinculadas al narcotráfico.

No obstante, la polémica se desató debido a que uno de los oficiales cometió un descuido del cual se han generado diversas hipótesis en torno a este caso, pues uno de ellos dejó encendida la cámara de seguimiento en su equipo de dotación y quedó al descubierto el momento en que robaron pertenencias en el interior de esta casa.

El caso llegó a manos del Ministerio Público en donde se suspendió a los oficiales por el caso y es que, según videos revelados por G1, se ve cómo roban del sitio perfumes, ropa, zapatillas al igual que elementos de tecnología que hacían parte de la escena en donde se llevó a cabo el operativo

Captaron a policías robando una casa en operativo // X @bnn_oficiall

Si bien se confirmó que el operativo efectivamente era “un golpe al narcotráfico”, el objetivo e integridad de la institución se rompió en el momento en que llevaron a sus casas objetos de la escena.



“El descubrimiento solo fue posible porque el cabo Leandro Silva Pereira dos Santos, operador de la cámara corporal, no apagó el equipo . Él mismo aparece en la grabación participando en la recolección de objetos. Cuando un residente le preguntó si estaban filmando, respondió que no, pero el equipo continuó grabando todo el episodio”, revelaron sobre el caso.

Desde la institución rechazaron estos actos por parte de los oficiales que incumplieron con su labor principal en el operativo.

"El mando de la Corporación no tolera ninguna mala conducta, comisión de delitos o abuso de autoridad por parte de sus miembros, y castigará severamente a los involucrados cuando se confirmen los hechos", señaló el comunicado del primer ministro.

🗺️🇧🇷💥l Câmera corporal flagra PMs do Bope furtando casa durante operação no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio. pic.twitter.com/HkRZ07cseX — BAND NET NEWS (OFICIAL) (@bnn_oficiall) September 30, 2025