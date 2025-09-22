Gracias a este video, familia colombiana encontró a hombre desaparecido hace dos años

Por dos años una familia colombiana hizo de todo para hallar a un familiar, que, lamentablemente, no daba señal de su ubicación ni estado de salud, por lo que llegaron a pensar lo peor, pero gracias a un corto video en TikTok una luz de esperanza se volvió a encender en sus allegados.

Fue Amy Solano, quien subió un video para mostrar un pantalón que se había comprado a todos sus seguidores, pero justo cuando se grababa frente al espejo, al fondo se vio a un habitante de calle que posó y sonrió a la cámara de la joven.

Pero ella sin saber quién es, al ver su carisma decidió subir el video sin saber que gracias a esto la familia de Diego Londoño volvería a saber algo de él y podrían estar más cerca de volverse a reencontrar con él, pues desde hace 2 años no sabían nada y solamente que se encontraba en Ecuador.

“Hola buenas tardes. Él es Diego Londoño de Colombia, es mi hermano y lo estamos buscando hace 2 años. Agradecemos alguna información”, comentó unas de las familiares.



Si bien la información no ha sido confirmada, varias personas comentaron asegurando ser familiares y dijeron que “pronto viajarán a Ecuador” para reencontrarse con él luego de dos años de espera, al igual que la joven que subió el video aseguró que “ayudará con todo lo que se necesario”.

“Jamás imaginé, que podía darle la vuelta al mundo (…) Yo siempre hago historias en ese espejo, pero ese día, obviamente, fue curioso que esta persona se puso atrás y tuvo una reacción muy linda, pero que bueno que le seguí para grabar su reacción. Lo voy a buscar y si lo ven, avísenme, o envíenme dónde está para poderlo encontrar”, contó la chica del video.

Asimismo, en un segundo video confirmó que sí sería la persona desaparecida y que perdió la memoria, por lo cual fue la razón de que perdieron el contacto. Ella se encuentra tratando de encontrarlo y mantiene contacto con toda su familia por verlo nuevamente, pero más tranquilos por saber que se encuentra vivo.