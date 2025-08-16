Habla madre de menor de dos años que murió a manos de su papá: "No creía que iba a hacer eso"

Un caso ha estremecido a la comunidad internacional luego de conocerse la muerte de un pequeño de tan solo dos años, presuntamente a manos de su padre.

Los hechos se registraron el pasado 9 de agosto de 2025, en El Factor, en República Dominicana, cuando un sujeto, identificado como Melanio López Núñez, presuntamente secuestró a su hijo.

Según los reportes de medios locales, la pareja hace algunos días se encontraba separada, presuntamente por los maltratos que este hombre le propinaba a la madre del pequeño, cuyo nombre era Melvin López.

La mujer, identificada como Wilany García Meregildo, habría huído a refugiarse a la casa de una tía, mientras el menor quedó bajo el cuidado de la abuela paterna. Sin embargo, horas más tarde recibió una llamada del sujeto, donde le decía: "Si no vuelves conmigo, me voy a quitar la vida con todo y el niño".

La mujer, de tan solo 23 años, contó que minutos después de esta amenaza, López le envió un video donde se ve al menor colgado de una cuerda en el interior de la vivienda de la familia.

Tras solicitar ayuda de las autoridades, la Policía confirmó que encontró los cuerpos sin vida del menor de edad y del hombre, que posteriormente acabó con su vida.

El sujeto dejó grabado un video donde decía: “Así tú lo quisiste, así tú lo quisiste, gracias por todo, ¿oíste? Gracias por todo, así lo quisiste, ¿oíste? Mira”, mientras al fondo se escuchaba el llanto del pequeño.

Según el testimonio de García Meregildo a Noticias Villariva: "Yo no creía que él iba a hacer eso. Me dijo que me iba a llamar para enseñarme unas cosas. Después que se fue me mandó el vídeo", dijo entre lágrimas.

Por ahora las autoridades se encuentran investigando este hecho, si hubo más involucrados y se espera que la mujer reciba acompañamiento y asesoría legal.

