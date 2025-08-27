Habla papá de mujer que perdió la vida tras ataque de su esposo y sus suegros frente a su hijo

Un caso ha conmocionado a la comunidad internacional luego de que salieran a la luz impactantes detalles del caso de Nikki Bhati, una mujer que fue cruelmente asesinada presuntamente a manos de su esposo y sus suegros frente a su pequeño hijo.

Los hechos se registraron en la ciudad de Greater Noida, en India, el pasado 21 de agosto. Según las investigaciones, Nikki, una joven de 28 años, fue asesinada por su esposo, Vipin Bhati, y sus suegros, presuntamente por constantes exigencias económicas y una presunta deuda por parte de la familia de Bhati.

A pesar de que la familia de Nikki ya había entregado bienes significativos como una camioneta Scorpio, una motocicleta Royal Enfield, dinero en efectivo y joyas de oro como parte de la unión, exigían más.

La pareja tenía un matrimonio desde 2016, y según las autoridades, fue una relación marcada por la violencia tanto a la mujer como a su hijo.

Joven madre murió tras ser quemada por su esposo Foto: captura redes sociales

Nikki fue golpeada, arrastrada por el cabello y atacada con ácido en el cuello y la cabeza. Finalmente, le arrojaron una sustancia inflamable y le prendieron fuego con un encendedor, todo esto frente a su hijo de seis años y su hermana.

El relato del menor, quien describió a su madre asustada y suplicando mientras intentaba huir apenas pudiendo caminar, ha sido crucial para la investigación.

Además, videos que circulan en redes sociales muestran a Nikki herida, bajando por unas escaleras, gritando por ayuda y luchando por su vida. Tras el suceso, Vipin Bhati fue detenido después de intentar huir.

En medio locales, Bhikhari Singh Payla, padre de la víctima, ha dicho que exige la demolición de la casa donde ocurrieron los hechos y la pena de muerte para todos los involucrados: "No merecen vivir, pues mataron a mi hija inocente. Son unos carniceros".

Además, añadió que su hija murió mientras era trasladada al hospital. "Quedó destruida", dijo.