Joven madre fue asesinada por su esposo y suegros frente a su pequeño hijo

Las autoridades en la India investigan un crimen que ha conmocionado a la ciudad de Greater Noida, donde una mujer de 28 años, identificada como Nikki, fue brutalmente asesinada por su esposo, Vipin Bhati, y sus suegros. El ataque, ocurrido el 21 de agosto en Sirsa, fue presenciado por el hijo de la víctima, de apenas seis años, quien relató cómo su madre fue golpeada y quemada viva.

De acuerdo con la prensa local, Nikki se casó con Bhati en 2016. En el marco de las tradiciones, su familia entregó joyas y dinero como parte de la unión. Sin embargo, con el paso del tiempo, las exigencias económicas por parte del esposo y sus padres se hicieron cada vez mayores, al punto de convertirse en un motivo de constantes agresiones contra la joven.

Según las investigaciones, ese día Nikki y su hermana Kanchan fueron golpeadas y arrastradas por los familiares del agresor. “La golpearon en el cuello y la cabeza, le echaron ácido. También a mí me golpearon. Pedían más dinero y cuando no se los dimos, comenzaron las atrocidades”, declaró Kanchan a medios locales entre lágrimas.

El testimonio más impactante provino del hijo de la víctima, quien describió cómo su padre y abuelos maternos le arrojaron un líquido inflamable y luego le prendieron fuego con un encendedor. El menor recordó a su madre llorando y suplicando mientras intentaba escapar, aunque apenas podía caminar.

Videos que circulan en redes sociales muestran a Nikki bajando las escaleras con dificultad, visiblemente herida, antes de desplomarse. En otra grabación, se observa cómo era arrastrada por el cabello en medio de los golpes, imágenes que han desatado indignación y protestas en varias comunidades.

Joven madre murió tras ser quemada por su esposo Foto: captura redes sociales

La hermana de la víctima también narró que fue golpeada hasta perder el conocimiento. “Cuando desperté, me dijeron que mi hermana había sido quemada viva. Querían sacarla del camino para que él pudiera casarse de nuevo”, afirmó.