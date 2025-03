Así es la bomba de la Segunda Guerra Mundial enterrada bajo vías de tren de París

El hallazgo de un obús de la Segunda Guerra Mundial enterrado bajo las vías a las afueras de París mantuvo paralizado durante 12 horas la Gare du Nord, el eje ferroviario más transitado de Europa , lo que provocó la anulación de numerosos trayectos y perturbaciones en los transportes públicos de la capital.

El artefacto, de un metro de largo y media tonelada de peso, con 200 kilos de explosivos sin detonar, fue descubierto sobre las 3.30 horas de la madrugada por unos obreros que efectuaban obras en un puente ferroviario a 2,5 kilómetros al norte de París , en el término municipal de Saint-Denis, enterrado a dos metros bajo la superficie.

Enseguida se activó el protocolo de seguridad que llevó a la evacuación de unos 200 vecinos, los más cercanos al lugar, y obligó a cerrar completamente el tráfico en la Gare du Nord (Estación del Norte en español), un céntrico terminal en el corazón de la capital por el que cada día transitan unos 600.000 viajeros.

Bajo este edificio, construido a mediados del XIX bajo el Segundo Imperio de Napoleón III, transita una nutrida red de trenes de alta velocidad, con destino a Londres, Bruselas y otras ciudades del norte de Europa, pero también regionales que comunican con el norte del país, cercanías que llegan a diversas ciudades del entorno de la capital, incluidos los dos aeropuertos, Charles de Gaulle y Orly, y varias líneas de metro.

Se trata de un eje de primer nivel en París que, según la compañía pública de ferrocarriles SNCF, registró en 2023 un total de 226 millones de usuarios.

En total, unos 500 trenes se vieron afectados, una cifra "particularmente importante", según el ministro, de Transportes, Philippe Tabarot, lo que generó problemas que afectaron al resto de las comunicaciones.

Numerosos viajeros vieron como sus trenes quedaban suspendidos y muchos, como Fabienne, se quejaban de la falta de información de las compañías ferroviarias.

"Estoy al borde de un ataque de nervios. No he tenido ningún mensaje de la compañía, he cambiado el billete, he vuelto a la estación y nada, ni un solo mensaje, ni un correo electrónico para prevenirme de que ambos están anulados", se quejó la viajera que vio como suspendían las conexiones con Londres bajo el Canal de la Mancha.

Eurostar, que gestiona ese servicio, anunció que sus trenes no volverán a circular hasta este sábado, pese a que el ministro de Transportes indicó que el tráfico iría restableciéndose de forma progresiva a partir de las 18.00 horas (17.00 GMT), una vez que la bomba fue desactivada.

La compañía indicó que haría circular más trenes para absorber a los viajeros que se habían quedado sin tren.

La SNCF aseguró algunas conexiones desde otras estaciones de la ciudad, sobre todo la Estación de Lyon, situada en el sur, mientras que se llenaron los autobuses con salida desde París.

Las labores para hacerlo comenzaron apenas descubierto el artefacto, cuando se creó un perímetro de seguridad de hasta 500 metros. Los habitantes que estaban dentro de ese perímetro fueron confinados en sus hogares.

200 kilómetros de atascos

Una parte de la autopista de circunvalación de París, así como la A1, que conduce al norte del país, fueron cerradas durante varias horas, lo que extendió el caos a las carreteras de la región parisiense, donde se registraron hasta 200 kilómetros de embotellamientos, un nivel "excepcional" incluso para un viernes, cuando muchos parisienses parten de fin de semana.

Algunos turistas, que vieron sus viajes anulados, prefirieron tomárselo con buen humor. "Estamos atrapados en la más hermosa ciudad del mundo", dijo a EFE con una sonrisa Darren, británico que vio como quedaba aplazado a este sábado el tren de regreso a Londres tras haber celebrado en la capital francesa el 50 cumpleaños de su esposa.

La misma resignación que mostró Mari Ángeles Moreno, española que tenía previsto partir a Bremen, donde vive su hijo: "París es muy bonito, es una maravilla y además hace buen tiempo, podemos aprovechar para verlo más".