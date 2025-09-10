Hallaron un cuerpo en el Tesla de reconocido rapero que se presentará en Colombia en 2026

Un macabro hallazgo en un estacionamiento de Hollywood tiene en alerta a las autoridades de Los Ángeles y al mundo de la música.

Vecinos del lugar reportaron a la Policía un fuerte olor nauseabundo que salía del parqueadero y, al inspeccionar, los agentes descubrieron que provenía de un Tesla.

La sorpresa fue mayor cuando al abrir el maletero frontal del vehículo eléctrico encontraron un cuerpo en avanzado estado de descomposición, envuelto en plástico.

Hallaron un cuerpo en el Tesla de reconocido rapero. Foto: Captura de redes sociales

Según confirmaron medios locales como ABC7, el carro está registrado a nombre de David Anthony Burke, conocido artísticamente como D4vd, rapero estadounidense que hace parte del cartel oficial del Festival Estéreo Picnic 2026 en Colombia.

El oficial Robert Peters, vocero del Departamento de Policía de Los Ángeles, aseguró que el automóvil llevaba varios días en el lugar antes de ser revisado. Las autoridades ya iniciaron una investigación para establecer la identidad de la víctima y las circunstancias en las que terminó dentro del vehículo.

La noticia sorprendió a los seguidores del artista de 20 años, quien actualmente desarrolla su primera gira mundial. Tenía previsto presentarse este martes en Minneapolis, aunque por ahora no está confirmado si el concierto seguirá en pie.

D4vd se presentaría en el FEP en 2026. Foto: Ig @d4vddd

Publicidad

En sus redes sociales, donde suele interactuar con millones de fanáticos y promocionar su más reciente álbum, D4vd no se ha pronunciado sobre lo ocurrido.

El rapero se dio a conocer en 2022 cuando su tema Romantic Homicide se viralizó en TikTok y escaló rápidamente en las listas de reproducción. Desde entonces, ha consolidado una base de seguidores global, con canciones como Feel It, que acumula más de 500 millones de reproducciones.

El estacionamiento donde se produjo el hallazgo se encuentra cerca del nuevo restaurante de Tesla que abrió en julio en Hollywood, lo que también ha atraído la atención mediática.

Publicidad

Por ahora, las autoridades mantienen total hermetismo sobre la investigación, mientras crece la expectativa entre los fanáticos y la industria musical que espera respuestas claras en los próximos días.