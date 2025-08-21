Publicidad

Hallazgo sin precedentes: descubren ciudad sumergida de más de 2.000 años en Egipto

Hallazgo sin precedentes: descubren ciudad sumergida de más de 2.000 años en Egipto

Egipto reveló los restos de una ciudad sumergida de más de 2.000 años. Los arqueólogos aseguran que el sitio guarda tesoros aún no descubiertos.

Por: AFP
|
agosto 21, 2025 10:57 a. m.

Egipto presentó el jueves restos de una ciudad sumergida frente a Alejandría, que incluyen edificios, tumbas, estanques para peces y un muelle, todos con más de 2.000 años de antigüedad.

Según las autoridades, el sitio, situado en la bahía de Abukir, podría corresponder a una extensión de la antigua ciudad de Canopo, importante centro de la dinastía ptolemaica —que gobernó Egipto durante casi tres siglos— y posteriormente del Imperio romano, que permaneció allí aproximadamente seis siglos.

Con el tiempo una serie de terremotos y el aumento del nivel del mar sumergieron la ciudad y el puerto vecino de Heracleión.

El jueves grúas levantaron lentamente varias estatuas a la superficie. "Hay muchísimos elementos bajo el agua, pero lo que podemos recuperar es limitado; son solo piezas seleccionadas según criterios estrictos", declaró el ministro de Turismo y Antigüedades, Sherif Fathi.

"El resto permanecerá como parte integral de nuestro patrimonio subacuático", añadió.

Los descubrimientos incluyen edificios de piedra caliza que habrían servido como lugares de culto, viviendas o estructuras comerciales y artesanales.

También se identificaron depósitos y estanques tallados en la roca, destinados tanto a la acuicultura como al almacenamiento de agua para consumo doméstico.

Entre las piezas más notables se encuentran estatuas reales y esfinges anteriores a la época romana, incluyendo una parcialmente conservada de Ramsés II.

Se encontraron también un barco mercante, anclas de piedra y una grúa portuaria en el sitio de un muelle de 125 metros, que se utilizó como puerto para embarcaciones pequeñas durante las épocas romana y bizantina.

Sitio de gran riqueza arqueológica, Alejandría está hoy amenazada por las mismas aguas que sumergieron Canopo y Heracleión.

La ciudad costera se hunde más de tres milímetros al año y se encuentra entre las zonas más vulnerables al cambio climático y al aumento del nivel del mar.

Incluso en el escenario más optimista elaborado por la ONU, un tercio de Alejandría estará sumergido o inhabitable en 2050.

