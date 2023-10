“Cualquier pueblo que vive oprimido busca liberarse”: experto en estudios árabes ante actos de Hamás

En horas de la mañana del pasado 7 de octubre, el grupo terrorista Hamás lanzó una serie de misiles que desató la guerra entre Palestina e Israel. Desde entonces, las víctimas mortales, tanto civiles como militares, han ido en aumento. Uno de los casos que más conmovió al mundo fue el ataque que el grupo realizó a un grupo de jóvenes que se encontraban disfrutando de un festival de música que promovía la paz.

A partir de ese momento, las alarmas y los sonidos de los cohetes que surcan el cielo hasta llegar a su objetivo han irrumpido con la tranquilidad de los habitantes y extranjeros, quienes buscan refugio para salvaguardar su vida.

Para hablar sobre las razones de la guerra que se está viviendo en el Medio Oriente, enfocado hacia el punto de vista de los palestinos, se conectó con Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, Kamal Cumsille, director del Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile.

“Hamás es uno de los grupos y partidos políticos que existen en Palestina y efectivamente, como tal, no representan a todo el pueblo palestino. Efectivamente, representan a quienes votan por ellos, a quienes son sus adherentes, a quienes comparten su visión del mundo y de la política. Como grupo islamista, tienen un sector que está a favor de ellos y otros sectores que no. Dentro de ellos, tenemos partidos políticos palestinos de izquierda, hay movimientos marxistas, nacionalistas, socialdemócratas, hay de todo. Ideológicamente no representa a todo el pueblo”, explicó Kamal.

Según el director, independientemente de cada una de las visiones de los partidos políticos, todos actúan hacia un mismo objetivo que es la resistencia a la ocupación y a la colonización, que en este caso es de Israel.

“Cuando Hamás dice que quiere destruir al estado de Israel, lo que quiere destruir es al estado ocupante y, en ese sentido, la mayoría de los movimientos políticos palestinos están de acuerdo”, indicó Cumsille.

La principal razón por la que se desató el conflicto es porque Palestina es un pueblo que fue ocupado y colonizado hace 75 años, por lo que según Kamal, Hamás busca la resistencia con el objetivo de liberarse.

“Cualquier pueblo que vive oprimido busca liberarse (...) Mientras no se encuentre una solución política a este problema que responda a la demanda palestina por el cumplimiento de sus derechos nacionales como pueblo, efectivamente este problema va a seguir apareciendo”, explicó el director para aclarar el actuar del grupo Hamás con Israel.

Para finalizar, Cumsille indicó que la mayoría de los objetivos han sido militares, pero no se puede negar que también ha habido objetivos civiles, como en el caso del festival.

Escuche la entrevista completa: