Helicóptero se estrelló y se partió en dos en plena misión de rescate: hay video

Un grave accidente aéreo ocurrió este miércoles 29 de octubre en Nepal, cuando un helicóptero de rescate perteneciente a la compañía privada Altitude Air se estrelló en Lobuche, una localidad cercana al campamento base del Everest, en la región montañosa de Khumbu.

El aparato cumplía una misión de auxilio para evacuar a varios turistas que habían quedado atrapados por las intensas nevadas registradas en los últimos días. Pese a la magnitud del impacto, el piloto, identificado como el capitán Vivek Khadka, fue rescatado con vida y se encuentra fuera de peligro.

De acuerdo con los reportes iniciales, el helicóptero había despegado desde Lukla, considerado uno de los aeropuertos más peligrosos del mundo por su pista corta y su ubicación entre montañas, con destino a Lobuche. En el momento del accidente, el capitán Khadka viajaba solo a bordo.

El impacto fue tan fuerte que la aeronave se partió en dos, aunque no se incendió ni explotó, lo que permitió que el piloto pudiera salir del fuselaje antes de recibir ayuda. Las unidades de emergencia lo localizaron poco después y lo trasladaron en otro helicóptero hasta Lukla, donde fue sometido a una revisión médica.



Las autoridades del distrito de Solukhumbu informaron que el accidente se produjo cuando el helicóptero resbaló sobre una superficie helada al intentar aterrizar. A pesar de las condiciones extremas, temperaturas por debajo de los -15 °C y vientos de más de 80 km/h, los equipos de rescate lograron actuar con rapidez.

La región del Everest, situada a más de 4.900 metros sobre el nivel del mar, es una de las zonas más desafiantes del planeta para las operaciones aéreas, donde cada vuelo representa un riesgo. El accidente quedó registrado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde usuarios destacaron el milagroso desenlace para el piloto.