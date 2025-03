Hermano de la futbolista Jenni Hermoso espera que "salgan muchas más cosas" de su caso

Rafael Hermoso, hermano de la jugadora Jennifer Hermoso, indicó este martes que, a raíz del juicio contra el expresidente de la Federación Española de Fútbol Luis Rubiales y algunos de sus colaboradores, "han salido muchas cosas" y espera "que salgan muchas más", aunque dijo que no se refería a "nada concreto".

"Espero que salgan más cosas", comentó a los medios tras un acto en Madrid de entrega de distinciones con motivo del 8M, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, una de ellas para la futbolista española .

Preguntado por una precisión sobre su comentario, Rafael Hermoso indicó: "No digo nada concreto, pero a raíz de esto que pasó han salido muchas cosas y espero que salgan muchas más".

Rubiales fue condenado el pasado 20 de febrero a una multa de 10.800 euros por un delito de agresión sexual por el beso no consentido que dio a Jennifer Hermoso después de que la selección española ganase en Sídney el mundial de fútbol de 2023.

El juez absolvió a Rubiales y a tres de sus colaboradores del delito de coacción.

Rafael Hermoso dijo hoy que su hermana "está tranquila". "Se ha recurrido y cuando acabe todo y haya una sentencia firme, ya se hablará. No sé por qué medio, pero ya se podrán decir cosas", apuntó.

"Son temas judiciales, no me voy a meter porque no me toca a mí y ni es el día ni el momento", añadió. "El día que acabe el juicio ella ya hablará o, si ella quiere, hablaré yo".

Según Rafael Hermoso, el apoyo del resto de jugadoras ha sido lo mejor de todo el caso. "Eso es lo mejor que nos ha pasado, el apoyo de ellas, que han vivido todo en primera persona, y del resto de la gente", aseguró.