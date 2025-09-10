Hijo mandó asesinar a su madre y sus nietos planearon el crimen; revelan el motivo

El pasado 16 de marzo, Mónica Páez, de 70 años, fue asesinada mientras se dirigía a una iglesia cristiana en el sector de la Granda Centeno, en Quito, Ecuador. En un principio se creyó que se trataba de un ataque por encargo, pero las investigaciones revelaron que detrás del crimen estaban su propio hijo y dos de sus nietos.

De acuerdo con la Fiscalía y la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida (Dinased), Bolívar A., hijo de la víctima y privado de libertad desde 2023 por violación contra su hijastra, fue el autor intelectual del homicidio. Desde el interior de la cárcel del Inca, habría coordinado todos los detalles con la participación directa de sus hijos, Juan Francisco y José Daniel A. C.

Hijo mandó asesinar a su madre y sus nietos ejecutaron el crimen Foto: redes sociales

El plan tenía un único propósito: quedarse con millonarias pólizas de seguro y la herencia de la mujer. Para ello, la familia habría pagado 15.000 dólares a un sicario (más de 55 millones de pesos colombianos), con la promesa de entregar otros 20.000 una vez asegurados los beneficios económicos.

El ataque ocurrió cuando la mujer llegó en su vehículo a la iglesia. Dos hombres en motocicleta abrieron fuego y la impactaron con al menos cuatro disparos que le causaron la muerte de inmediato. En la escena, los peritos hallaron cinco vainas percutidas y rastros de la participación de dos mujeres colombianas, señaladas de haber cumplido labores de logística.

El sicario, según las autoridades, pertenece al grupo delictivo Los Lobos, aunque los involucrados familiares no hacen parte de una estructura criminal organizada. También fue identificado un conductor de plataforma que transportó a las cómplices.

Hasta el momento, cinco personas han sido procesadas y dos más permanecen prófugas. Uno de los nietos de la víctima fue capturado, mientras que el otro sigue siendo buscado. La motivación, según confirmaron las autoridades, fue únicamente económica: apropiarse de los seguros y bienes de la mujer.