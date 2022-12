Hillary Clinton ayuda a Alicia Machado a ajustar cuentas con Trump

En los minutos finales del tenso duelo verbal entre los dos aspirantes presidenciales la noche del lunes, Clinton sacó a colación la experiencia de Machado para ejemplificar cómo el ostentoso millonario trata a las mujeres.



"La llamó 'Miss Piggy' (Cochinita) y 'Miss Mucama' porque es latina. Donald, ella tiene un nombre. Su nombre es Alicia Machado", dijo Clinton.



"Y se convirtió en ciudadana estadounidense, y te apuesto a que votará en noviembre", apuntó.



Trump pareció sorprendido por la acusación. "¿Dónde conseguiste esto?", preguntó tres veces.



Alicia Machado, que exhibe en redes sociales su nuevo pasaporte estadounidense y llama a Trump "rata nazi", retribuyó el apoyo.



"Gracias señora @HillaryClinton su respeto a las mujeres y nuestras diferencias la hacen grande! Estoy con usted!", escribió en Twitter.



En el primero de tres debates presidenciales, Clinton y Trump desplegaron sus contrastantes temperamentos en un show televisivo observado por decenas de millones de espectadores y en el que la demócrata salió mejor parada,según los principales analistas políticos.



Pero algunos en Twitter se entretenían con la desprevenida mención de la modelo y actriz en el principal evento de la campaña presidencial estadounidense.



"¿Quién ganó el debate? Alicia Machado", bromeó en Twitter uno de sus fanáticos.



A la mañana siguiente, el magnate, que hasta el año pasado copresidía el concurso Miss Universo, redobló en sus críticas a Machado.



"Ella era una Miss Universo, y era la peor que hemos tenido, absolutamente la peor. Era imposible", dijo a la cadena Fox News. "Engordó mucho y era un verdadero problema".



Clinton recordó que Trump ha llamado a algunas mujeres "cochinos, babas y perros".



¿Estaba todo preparado? Poco después del debate, la campaña de Clinton difundió por internet un video en el que Machado relata que tenía miedo y se sentía intimidada por Trump.



"Me gritaba. Me decía 'Te ves fea' o 'Te ves gorda'", cuenta, acusando al postulante republicano de guardar "muchos rencores" y manifestar "un profundo racismo".



Coronada Miss Universo en 1996, Machado era una bella joven de 20 años pero especialmente descollaba por su fuerte personalidad, carisma y naturalidad. Con escasos 1,70 metros rompía los patrones de altura de las ganadoras de ese certamen.



Poco después subió de peso, y Trump, que recién había adquirido el concurso, la obligó a someterse a sesiones públicas de ejercicios para adelgazar. El magnate es visto en las tomas de entonces diciendo que Machado "es una persona a la que le gusta comer".



"Encuentro que en el gimnasio hay más de ochenta reporteros, todos sacando fotos y viendo cómo la cerdita hacía ejercicios", dijo sarcásticamente la exmiss en una entrevista un año después.

Machado recuerda en el video una experiencia como de "un ratón de laboratorio".



"Era una especie de circo, la 'miss Universo gorda', una broma que me costó mucho sufrimiento", dijo.



Pero se volvió famosa instantáneamente, y arrancó una carrera como actriz, cantante y modelo en su país y América Latina.



Luego le siguieron los escándalos -una demanda por amenaza de muerte en 1998- y los gafes, como cuando debió cerrar su cuenta de Twitter al confundir las Coreas con China.



"Ella ha sido la miss más escandalosa de todos los tiempos", dijo a la AFP Orlando Suárez, periodista venezolano especializado en farándula.



Veinte años después vive en Hollywood y es presentada de nuevo a los medios estadounidenses en medio del evento más visto de la campaña presidencial.



"Ella siempre tiene la suerte de que lo malo termina en un escándalo que la favorece publicitariamente, es la reina de los escándalos, siempre pasa algo que la trae de vuelta", dijo a la AFP alguien que trabajó con ella durante el concurso Miss Venezuela.