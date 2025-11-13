En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Armero
Armando Benedetti
Linchamiento en Bogotá
Jaime Esteban Moreno

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Hitler padecía un trastorno de desarrollo de sus órganos sexuales: revelador documental

Hitler padecía un trastorno de desarrollo de sus órganos sexuales: revelador documental

El ADN de Hitler fue estudiado a partir de un trozo de tela ensangrentada del sofá donde el dictador nazi se quitó la vida. Según los expertos, algunas personas con este síndrome presentan micropene.

Publicidad

Publicidad

Publicidad