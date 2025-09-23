En vivo
Hombre apuntó con un láser al helicóptero de Trump y le saldrá caro

La conducta del hombre representó un riesgo de ceguera temporal y desorientación del piloto, especialmente durante vuelos a baja altitud cerca de otros helicópteros y del Monumento a Washington.

El presidente estadounidense Donald Trump (d) y la primera dama Melania Trump (i) caminan por la pista desde el helicóptero Marine One hacia el Air Force One en el aeropuerto de Stansted, al norte de Londres, el 18 de septiembre de 2025, al finalizar la segunda visita de Estado del presidente estadounidense.
El presidente estadounidense Donald Trump (d) y la primera dama Melania Trump (i)
AFP
Por: AFP
|
Actualizado: 23 de sept, 2025

Las autoridades estadounidenses acusaron a un hombre de apuntar con un puntero láser al helicóptero presidencial mientras despegaba de la Casa Blanca con Donald Trump a bordo, según un documento judicial presentado el lunes.

Un agente del Servicio Secreto vio a Jacob Samuel Winkler, de 33 años, proyectar un haz de luz roja desde el exterior del recinto de la Casa Blanca en dirección al helicóptero Marine One durante su despegue el sábado, según la declaración jurada.

Winkler fue detenido en el lugar y acusado de apuntar un puntero láser contra una aeronave, un delito punible con hasta cinco años de prisión.

La conducta de Winkler "representó un riesgo de ceguera temporal y desorientación del piloto, especialmente durante vuelos a baja altitud cerca de otros helicópteros y del Monumento a Washington", indica el documento.

"Esto puso al Marine One en riesgo de una colisión aérea", subrayó. Tras ser esposado Winkler "se arrodilló y empezó a decir cosas como: 'Debería disculparme con Donald Trump'", según la declaración firmada por el agente del Servicio Secreto.

Posteriormente Winkler afirmó a las autoridades que "no sabía que no podía apuntar el láser al Marine One" y que "apunta el láser a todo tipo de cosas, como señales de alto".

El documento no menciona si alguien a bordo del helicóptero se percató del láser. Trump viajaba al estado de Virginia para pronunciar un discurso en el American Cornerstone Institute, según medios estadounidenses.

La Administración Federal de Aviación advierte que los láseres representan "una grave amenaza para la seguridad" de las aeronaves y pueden incapacitar a los pilotos. La agencia registró 5.913 incidentes con láser este año.

