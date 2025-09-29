Hombre asesinó a joven de 24 años: dice que se lo "ordenó" una canción

El mundo se encuentra conmocionado tras el feminicidio de Daniela Ríos Grajeda, de tan solo 24 años, un hecho que ha despertado gran preocupación en toda Latinoamérica. El lamentable suceso ocurrió en Jalisco, México, y ha generado indignación tanto en la comunidad local como en distintos sectores de la sociedad.

La joven nutrióloga fue hallada muerta en su vivienda de la colonia Paseos del Sol, en Zapopan, el pasado 23 de septiembre. De acuerdo con la Fiscalía de Jalisco, el presunto asesino fue identificado como Marcos Alexander, de 18 años, quien confesó que cometió el crimen porque una canción le había ordenado matar a alguien.

Según la investigación, el joven viajó desde Tonalá vestido de negro y cargando un cuchillo táctico. Al llegar a la vivienda de Daniela irrumpió y la atacó. Posteriormente intentó escapar, pero fue retenido por vecinos, quienes lo entregaron a las autoridades.



Feminicidio de Daniela preocupa a autoridades

Daniela Julieth se había graduado recientemente a la Universidad de Guadalajara, donde estudiaba Nutrición. Además, trabajaba como asesora en un gimnasio local, lugar que le dedicó un emotivo mensaje de despedida: “Fuiste una guerrera que jamás se rindió. Te recordaremos siempre con la fuerza y la disciplina que nos inspiraste”.

La comunidad universitaria también se pronunció. El Centro Universitario condenó el ataque y expresó en un comunicado: “Este crimen nos arrebata a una de nuestras egresadas y evidencia la urgencia de combatir la violencia de género en todos los ámbitos”.



Mientras tanto, en Zapopan y otras ciudades del estado, la indignación crece. Amigos, familiares y vecinos exigen que el caso no quede en la impunidad y que se refuercen las medidas de protección hacia las mujeres frente a un fenómeno que sigue cobrando vidas en México.

No olvidamos a Daniela Julieth. Desde el #CUCosta, nos solidarizamos con su familia y nos unimos al clamor para que este hecho no quede impune y se proceda con perspectiva de género. pic.twitter.com/98VEGxwf7C — Centro Universitario de la Costa (@CUCosta) September 25, 2025

Qué pasará con el presunto asesino

El fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, indicó que este caso se investiga como feminicidio con perspectiva de género. Además, señaló que el agresor no solo estaba bajo efectos del alcohol, sino que aseguró haber escuchado voces antes de perpetrar el ataque, lo que abrió una línea de indagación sobre su salud mental.

Publicidad

Por otro lado, algunos expertos en México han señalado que se intentó culpar al género musical black metal debido a su estética violenta y oscura. Sin embargo, advirtieron que la responsabilidad no recae en la música, sino en la forma en que ciertos jóvenes interpretan las canciones y en los factores sociales que inciden en su comportamiento.