Hombre disparó contra su exnovia mientras ella trabajaba: quedó registrado en video

Hombre disparó contra su exnovia mientras ella trabajaba: quedó registrado en video

El agresor ingresó al local y abrió fuego sin previo aviso. Las cámaras captaron cada segundo del ataque, que ocurrió ante la mirada de clientes y compañeros de trabajo.

