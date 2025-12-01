Hombre disparó contra su exnovia mientras ella trabajaba: quedó registrado en video

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Sin medir palabras y razón alguna, un hombre llegó hasta una pastelería en Sao Paulo, Brasil, y atacó con dos armas a Evelin de Souza, de 38 años, de manera indiscriminada con el objetivo de quitarle la vida en medio de este ataque, según contó la Policía.
Pero el hecho tendrá un trasfondo profundo, de acuerdo con la investigación. Este hecho sucedió en la mañana de este lunes, 1 de diciembre, en el barrio Jardim Fontalis y todo quedó grabado en la cámara de seguridad del local, todo por un ataque de celos de este hombre, quien es pareja de ella y le reclamó por tener “un nuevo amor”.
Bruno Lopes Barreto, como fue identificado este hombre por las autoridades, que, según el relato de las personas en el sitio al momento del ataque, le comenzó a hacer preguntas y de un momento a otro sacó dos pistolas y le disparó en cinco ocasiones. Lamentablemente, logró darse a la huida en su motocicleta y hasta ahora su paradero es desconocido.
Según la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el caso se encuentra en materia de investigación y fue registrado como intento de feminicidio. Asimismo, la víctima se encuentra en cuidados intensivos luchando por su vida tras ser trasladas al Hospital del Clínicas.
“Según la policía, el hombre fue identificado como Bruno Lopes Barreto . Huyó del lugar en motocicleta tras el crimen y, hasta la última actualización de este informe, seguía prófugo. Se ha solicitado una orden de arresto temporal ante el tribunal. La familia de Evelin declaró a TV Globo que ella y Bruno llevaban tres años de relación, que él ya había cumplido condena y que era violento. Evelin llevaba unos cinco meses trabajando en la pastelería”, informaron del medio Globo G1, sobre lo sucedido.
IMAGENS FORTES - Um homem atirou pelo menos quatro vezes contra a ex-companheira, de 38 anos, na manha desta segunda-feira (1º/ 12), na Zona Norte de São Paulo. O crime, registrado por câmeras de segurança, ocorreu dentro de uma pastelaria no bairro Jardim Fontalis. pic.twitter.com/7lmLo2iyXH— Racionalizado (@Racionalizado) December 1, 2025