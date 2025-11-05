La comunidad de Seminole, Florida, se encuentra conmocionada tras una impactante tragedia que culminó con el asesinato de Kaylin Fiengo, de apenas 18 años, a manos de su pareja, Donovan Faison.

Faison, un hombre de 23 años, fue condenado, según las autoridades, por planear y ejecutar el crimen el 11 de noviembre de 2022. El detonante del homicidio se originó cuando Fiengo le reveló a Faison que estaba esperando un hijo suyo y se negó a la exigencia de su pareja de interrumpir el embarazo. La revelación se hizo efectiva cuando la joven le envió dos pruebas de embarazo positivas.

La reacción de Donovan fue violenta, acusándola de mentir y enviándole un mensaje de texto con una orden que decía: “¡¡¡Aborto!!!”. Los fiscales destacaron que la ira del condenado no solo se debía a la noticia del embarazo, sino a que Faison se sentía "presionado" porque vivía con otra mujer, quien sospechaba de su infidelidad.

Esta presión condujo a Faison a enviar un mensaje a un amigo, jurando la muerte de la víctima: “En la tumba de mi hermano, la voy a recortar”.



Hombre es señalado de acabar con la vida de su pareja tras negarse a interrumpir su embarazo

Tras la amenaza, Faison convenció a Kaylin de encontrarse con él. Una vez allí, le disparó en la cabeza, dejándola muerta dentro del carro. La brutalidad del caso quedó marcada por los hallazgos en la escena del crimen, donde los investigadores encontraron cerca del cuerpo de la víctima un casquillo de bala y, como prueba crucial, una imagen de ultrasonido.

Faison fue declarado culpable de asesinato en primer grado, matar a un bebé no nacido y robo. Hoy, la justicia espera definir su destino, pues el jurado ya votó 11 a 1 para recomendar la pena de muerte, la cual será dictada por un juez el 5 de diciembre.

Mientras tanto, la familia de la joven y la comunidad de la zona exige justicia, señalando que la mujer era una "buena persona y solo quería tener a su bebé".