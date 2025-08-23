Hombre es señalado de acabar con la vida su amigo mientras cantaban en una casa

Un terrible suceso ha causado gran conmoción en Estados Unidos, por la difusión de un video donde se ve a un sujeto acabar con la vida de su amigo, con quien se encontraba cantando y compartiendo al interior de su casa, con un disparo.

El presunto agresor fue identificado como Freddy Mireles, de 32 años, señalado del asesinato de su amigo, Julio César Soto. Los hechos se registraron el pasado domingo 17 de agosto de 2025, cuando los dos hombres se encontraban compartiendo al interior de la vivienda.

Según medios locales, los policías recibieron denuncias de que una persona había sido herida de bala. Al llegar, encontraron a un hombre de 26 años, ciudadano mexicano, con un disparo en el rostro.

Según la declaración de testigos a las autoridades, Mireles llegó al domicilio junto a la víctima y minutos después, se escuchó un disparo. Uno de los testigos afirmó haber presenciado el momento exacto en que Freddy, sosteniendo un rifle tipo AR, apuntó directamente a la cara de Soto y le disparó en la cabeza.

El ataque se produjo mientras ambos, junto a una tercera persona que grababa con su teléfono, cantaban la canción "Leyenda de Caro Quintero" del grupo Los Dos Carnales.

Tras perpetrar el asesinato, Freddy Mireles salió corriendo con el rifle y huyó en un vehículo de color rojo. Además, el señalado se llevó una pequeña pistola que le pertenecía a la víctima.

Sin embargo, las autoridades lograron ubicar y detener a Mireles el pasado lunes 18 de agosto de 2025, por el delito de homicidio.

Mientras avanzan las investigaciones, se determinará si el video podrá ser usado como material probatorio en el caso. Además, las razones del crimen aún no han sido esclarecidas, sin embargo, se especula que fue motivado por tragos o envidia.

La comunidad y familia del hombre asesinado pide justicia y exige una pena ejemplar en este caso.