Hombre irrumpió en una casa y le quitó la vida a niño de 5 años frente a su madre

Una tragedia estremeció a la aldea de Ali, en el estado de Madhya Pradesh, en India, luego de que un hombre ingresara a una vivienda y decapitara brutalmente a un niño de 5 años frente a su madre.

El menor, identificado como Vikesh, se encontraba jugando a las afueras de su casa cuando fue atacado por Mahesh, un hombre de 25 años que llegó al lugar en bicicleta. Según los primeros reportes de las autoridades, no existía ningún vínculo ni conflicto previo entre el agresor y la familia de la víctima.

De acuerdo con los testigos, el atacante tomó una pala afilada que encontró en la propiedad y, sin mediar palabra ni provocación aparente, arremetió contra el pequeño. La madre del niño intentó protegerlo y resultó herida durante el ataque.

Lugar del crimen Foto: redes sociales

Los gritos de auxilio de la mujer alertaron a los vecinos, quienes corrieron al lugar y lograron detener al agresor. En medio de la indignación, lo golpearon severamente. Mahesh murió poco después mientras era trasladado al hospital, confirmó el superintendente de Policía de Dhar, Mayank Awasthi.



Las autoridades han iniciado una exhaustiva investigación para esclarecer el motivo detrás de este crimen. Las primeras indagaciones indican que el atacante había estado desaparecido de su hogar durante casi cuatro días antes de irrumpir en la vivienda de la víctima.

La policía no ha encontrado indicios de que existiera algún tipo de relación entre Mahesh y la familia del menor, lo que aumenta el misterio sobre las razones de su violenta acción.