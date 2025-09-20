Hombre le quitó la vida a su esposa y a su suegra frente a la escuela en la que trabajaba

Un estremecedor caso de violencia de género conmocionó a toda una comunidad educativa el pasado martes 16 de septiembre, cuando una vicedirectora de colegio fue asesinada a tiros por su propio esposo frente a la institución en la que trabajaba.

En el ataque también fue asesinada la madre de la mujer y el agresor se quitó la vida instantes después, según confirmaron las autoridades locales.

El hecho ocurrió en la ciudad de Berwyn, Illinois, cuando Steven Lee, de 54 años, llegó armado con un rifle hasta la Lincoln Middle School y disparó más de 20 veces contra el vehículo en el que se encontraban su esposa, Nerissa Lee, de 46 años, y su suegra, cuya identidad no fue revelada.

Tras el ataque, el hombre apuntó a los policías que acudieron a la emergencia, pero finalmente se suicidó sin que los agentes respondieran al fuego.



El tiroteo se registró alrededor de las 4:00 de la tarde, mientras cerca de un centenar de estudiantes permanecían dentro del colegio. Los docentes activaron el protocolo de seguridad y mantuvieron a los menores bajo resguardo hasta que las autoridades aseguraron la zona. A pesar de la gravedad del ataque, no se reportaron heridos entre los alumnos ni el personal de la institución.

La Policía de Berwyn señaló que se trató de un caso de violencia doméstica y confirmó que no existía una amenaza adicional para la comunidad.

“El impacto de esta pérdida se siente profundamente no solo en la escuela, sino en toda la ciudad. La vicedirectora Lee era una educadora dedicada que marcó la vida de muchos estudiantes y colegas”, expresó un comunicado oficial.

Familiares de la víctima revelaron que la relación de pareja venía deteriorándose desde junio y que los episodios de tensión se habían intensificado en las últimas semanas.

“Fue un horror, tengo muchas emociones y todavía no sé bien cómo sentirme”, dijo Shana Everage, hermana de Nerissa, a medios locales.

Estudiantes y compañeros de trabajo recordaron a la vicedirectora como una mujer alegre y apasionada por la educación.

“Siempre estaba pendiente de su trabajo, se notaba que amaba la escuela y a sus chicos. Era todo lo que necesitábamos”, comentó uno de los alumnos durante el homenaje en su memoria.