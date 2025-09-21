Hombre le quitó la vida a su exnovia en un restaurante e hirió a dos personas: esto se sabe

Una noche de terror quedó registrada en video cuando un hombre armado ingresó a un restaurante y abrió fuego contra su exnovia, causándole la muerte e hiriendo a dos personas más.

El agresor, que escapó de la escena, fue posteriormente hallado sin vida, mientras las autoridades adelantan la investigación para esclarecer cada detalle de este crimen que ha generado indignación y rechazo en todo el país.

El hecho ocurrió hacia las 11:35 de la noche del pasado 10 de septiembre en un restaurante ubicado en la calle Dere, en el barrio Yeni Mahalle, distrito de Urla, en la provincia turca de Esmirna.

Foto: Captura de video

De acuerdo con los reportes policiales, el atacante fue identificado como Ramazan Ümit Görgülü, de 34 años, quien llegó al lugar portando un arma de fuego para atacar a su exnovia, Selin Angun, de 33 años.



La víctima, que trabajaba como chef en el local, se encontraba acompañada de dos personas que también resultaron heridas por los disparos.

Imágenes sensibles

Testigos relataron que Görgülü habría esperado durante horas en las inmediaciones antes de iniciar el tiroteo. En cuestión de segundos, abrió fuego primero contra quienes estaban en la entrada y luego ingresó al restaurante para disparar repetidamente contra Selin.

Pese a la rápida llegada de policías y paramédicos, los esfuerzos médicos no lograron salvarle la vida, mientras los heridos fueron trasladados de urgencia al Hospital Estatal de Urla.

Ella era Selin Angun, la mujer que murió a manos de su exnovio. Foto: Captura de redes sociales

Tras escapar del lugar, el agresor fue localizado sin vida en su domicilio, con un disparo en el pecho.

Las primeras hipótesis señalan que se trató de un suicidio. Cámaras de seguridad registraron el momento en que el hombre se aproxima con el arma en la mano y ejecuta el ataque, imágenes que evidencian la frialdad y la aparente planificación del crimen.

Familiares de la víctima denunciaron a medios locales que Selin había solicitado una orden de restricción debido a las constantes amenazas de su expareja, quien incluso le había enviado balas como advertencia.

La tragedia ha desatado una ola de repudio en redes sociales y en la comunidad, que exige medidas urgentes para frenar la violencia contra las mujeres.