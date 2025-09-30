Hombre mató a su esposa con una piedra y huyó; buscan también a sus dos hijos menores

Un nuevo caso de feminicidio sacude a Italia. En la localidad de Paupisi, provincia de Benevento, un hombre de 58 años identificado como Salvatore Ocone, operario de profesión, es buscado por las autoridades tras presuntamente asesinar a su esposa, Elisabetta Polcino, de 49 años, conocida en la comunidad como Elisa. El crimen ocurrió en la mañana de este martes dentro de la vivienda familiar ubicada en contrada Frasso.

Según la reconstrucción preliminar citada por el Corriere della Sera, una discusión en el hogar habría desencadenado la tragedia. Ocone habría tomado una piedra y golpeado con violencia a su esposa en la cabeza y el rostro mientras ella se encontraba en la cama. La mujer murió en el acto. Tras el ataque, el hombre abrió el portón de la casa y se dio a la fuga. Desde entonces, es intensamente buscado por los carabinieri.



Descubrimiento del cuerpo y primeros hallazgos

El cadáver de la víctima fue hallado por familiares en horas de la mañana. La madre de Ocone, que vive en el primer piso de la casa de campo, podría haber sido la primera en ver la escena. Al llegar los equipos de emergencia y el personal médico, la mujer ya se encontraba sin vida, tendida en un charco de sangre. El examen forense preliminar estima que el homicidio ocurrió alrededor de las 8:00 a.m.

La pareja estaba próxima a celebrar 25 años de matrimonio y tenía tres hijos: un joven mayor de edad que trabaja en una empresa de Emilia Romaña, y dos menores de 15 y 16 años, cuyo paradero es incierto. Se sospecha que los adolescentes podrían estar junto al padre en este momento.

Preocupación por los hijos desaparecidos

El alcalde de Paupisi, Salvatore Colletta, declaró a Ntr24: «Oltre al marito della vittima, sono irreperibili anche i figli della coppia e questa è la nostra più grande preoccupazione». El mandatario local expresó que la noticia ha conmocionado a la comunidad, pues la familia no mostraba signos aparentes de problemas ni era atendida por los servicios sociales.

Colletta añadió: “Haremos todo lo posible por localizar a los niños, dos de ellos asisten a la escuela obligatoria en Paupisi, mientras que otro hijo es mayor de edad y no estaba en casa en el momento de la tragedia”.



Las autoridades concentran las búsquedas en terrenos de propiedad del sospechoso, mientras crece la angustia por la suerte de los hijos menores.

