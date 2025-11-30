En vivo
Hombre murió atacado por una leona tras invadir su recinto en un zoológico

Aunque el personal de seguridad intentó impedir la invasión, el hombre actuó con rapidez y terminó siendo atacado por el animal y murió en el lugar.

Foto: redes sociales
Por: EFE
|
Actualizado: 30 de nov, 2025

