Hombre murió mientras huía de la policía tras un intento de robo a banco

Un violento intento de asalto a la Caja Piura, ubicada en la avenida Mariscal Ramón Castilla 1193, en la ciudad de Lambayeque, Perú, terminó en tragedia la tarde del pasado lunes 3 de noviembre. Según informaron las autoridades, tres hombres armados irrumpieron en la entidad financiera e intentaron llevarse el dinero, pero la rápida reacción del personal y de la Policía Nacional frustró el robo.

De acuerdo con los primeros reportes, los asaltantes golpearon al vigilante e ingresaron al establecimiento con armas de fuego, exigiendo a los trabajadores que entregaran el dinero. En medio de la tensión, uno de los empleados logró activar la alarma silenciosa que alertó a la policía, la cual se desplazó rápidamente al lugar.

Al llegar, los agentes rodearon el edificio y lograron detener a uno de los delincuentes, mientras otro intentó escapar del área. El tercero, acorralado en una esquina del banco, se apuntó con su propia arma en la cabeza en un intento por evitar la captura. Pese a los esfuerzos de los uniformados por persuadirlo para que depusiera el arma, el hombre se disparó y cayó gravemente herido.

Fue trasladado de inmediato a un hospital cercano, donde finalmente perdió la vida. Hasta el momento, su identidad no ha sido revelada por las autoridades.



La Caja Piura emitió un comunicado en el que agradeció la rápida respuesta de la Policía Nacional y confirmó que ningún trabajador ni cliente resultó herido durante el incidente. Las investigaciones continúan para determinar si los detenidos forman parte de una banda organizada que operaba en la región.