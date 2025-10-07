Hombre persiguió y atacó a mujer en plena vía pública: autoridades investigan

La Ciudad de México se encuentra conmocionada tras la difusión de un video captado por cámaras de seguridad que muestra una brutal agresión contra una mujer en plena vía pública, cerca de la Alcaldía municipal.

Las imágenes, que se han hecho virales en redes sociales, muestran cómo la víctima fue perseguida por un hombre, quien la sometió a una violenta agresión física.

El agresor, que vestía un saco amarillo, alcanzó a la mujer, quien corría desesperadamente intentando huir, y la jaló brutalmente del cabello para tirarla al piso.

Según medios locales, el ataque se dio luego de que la víctima bajara de un vehículo color blanco. Una vez en el suelo, el sujeto arrastró a la mujer por varios metros antes de obligarla a levantarse y caminar de regreso hacia un carro estacionado.



En medio de un forcejeo, el hombre arrinconó a la víctima contra otro carro y le propinó múltiples golpes en el rostro.

Posteriormente, un transeúnte intervino y la mujer pudo escapar corriendo, aprovechando que el sujeto estaba distraído.

Ante la gravedad de los hechos, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México informaron que han activado los protocolos de búsqueda para localizar al responsable.

Además, han señalado que los videos son pieza clave en la investigación, pues les permiten no solo identificar al agresor, sino también ver las placas de su vehículo. Por ahora, el agresor no ha sido identificado.

La comunidad, indignada, exige garantías de seguridad para las mujeres, teniendo en cuenta las altas cifras de violencia. Además, hace un llamado a todas las mujeres que sufren episodios de violencia a buscar ayuda y denunciar estos casos.

Este es el video