Funeral de Miguel Uribe
Niña desaparecida en Cajicá
Alfredo Saade
Isla Santa Rosa

Hombre que le quitó la vida a su esposa y suegra sembró plátanos para ocultar el crimen

Hombre que le quitó la vida a su esposa y suegra sembró plátanos para ocultar el crimen

Un hombre enterró a su esposa y a su suegra en su patio y plantó plátanos sobre las tumbas. Los vecinos notaron algo extraño y destaparon el macabro secreto.

El hombre trató de negar el crimen.
Foto: Captura de redes sociales y Freepik
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 13, 2025 10:57 a. m.

Un hecho estremecedor ha salido a la luz luego de que un hombre fuera detenido por asesinar a su esposa y a su suegra, para luego enterrar sus cuerpos y plantar plátanos sobre las fosas con el fin de borrar cualquier rastro del crimen.

La frialdad con la que actuó ha generado indignación en la comunidad y ha llamado la atención de las autoridades.

El caso ocurrió en el distrito de Mayurbhanj, en el estado indio de Odisha, donde el detenido fue identificado como Debashis Patra, de 40 años, farmacéutico de la aldea de Sarapankha Nuagaon.

Según la investigación, el 19 de julio Patra atacó a su esposa, Sonali Dalai, de 23 años, y a la madre de esta, Somanti Dalai, después de una fuerte discusión familiar.

La Policía sostiene que utilizó una piedra de gran tamaño para golpear a ambas mientras dormían.

Vecinos y allegados aseguran que la relación de la pareja estaba deteriorada desde hacía tiempo. Sonali era la segunda esposa de Patra y las discusiones eran constantes.

Días antes del crimen, su madre había intervenido en una disputa con la esperanza de ayudarles a llegar a un acuerdo, sin imaginar que esa decisión le costaría la vida.

Debashis Patra denunció la desaparición de su esposa y su suegra para encubrir el crimen
Debashis Patra denunció la desaparición de su esposa y su suegra para encubrir el crimen.
Foto: Captura de redes sociales

Tras cometer el doble homicidio, Patra esperó la noche y aprovechó la lluvia para mover los cuerpos hasta el patio trasero. Allí los enterró en el huerto donde antes cultivaba limones, plantando árboles de plátano sobre las tumbas para simular que se trataba de una ampliación de su jardín.

En los días posteriores, el hombre mantuvo la calma e incluso denunció ante la policía que su esposa y su suegra habían abandonado el pueblo, dejándolo solo con su hijo pequeño. Sin embargo, algunos vecinos notaron movimientos extraños en el terreno y la repentina aparición de plantas en un área que antes estaba vacía.

La alerta de los vecinos llevó a las autoridades a inspeccionar el lugar. Durante el interrogatorio, Patra confesó el crimen y guió a los agentes hasta las fosas.

Los cuerpos, ya en avanzado estado de descomposición, fueron recuperados por el equipo forense. El hombre permanece bajo custodia y enfrenta cargos por doble homicidio y ocultamiento de pruebas, mientras se investiga si actuó solo o recibió ayuda.

