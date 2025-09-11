Hombre revela motivo por el cual acabó con la vida de refugiada ucraniana: "Me lastimé la mano"

El pasado 22 de agosto de 2025, la ciudad de Charlotte, en Estados Unidos, quedó conmocionada por el brutal crimen de Iryna Zarutska, una joven refugiada ucraniana de 23 años que había llegado a Estados Unidos huyendo del conflicto en su país.

Los hechos ocurrieron por la noche, cuando Zarutska se subió al tren para volver a su casa después de su turno en una pizzería. Las cámaras de seguridad del vagón captaron cómo Iryna se acomodó en un asiento, mirando su teléfono y dando la espalda a Decarlos Brown, un hombre de 34 años que se había sentado detrás de ella en el mismo vagón.

Minutos después de que ambos entraran al vagón, Brown la apuñaló de manera repentina por la espalda y sin razón aparente. El sujeto sacó una navaja, la abrió y apuñaló a la joven tres veces, una de ellas en el cuello, mientras ella intentaba protegerse antes de desplomarse desangrándose.

El presunto responsable del ataque fue identificado como Decarlos Brown Jr., de 34 años, quien fue capturado mientras intentaba huir en el tren.

Este es el video

Las autoridades han confirmado que Brown tiene un largo historial delictivo, con al menos 14 procesos abiertos previos y condenas por robo con arma, agresión, atraco a mano armada y allanamiento. En enero de 2025, ya se había solicitado una evaluación de su salud mental tras ser capturado por uso indebido del sistema de emergencias.

Publicidad

Tras el asesinato, Brown fue imputado por asesinato en primer grado el 23 de agosto, el día posterior al ataque. Actualmente, se encuentra capturado sin derecho a fianza.

Joven de 23 años perdió la vida tras ataque de un hombre en transporte público: era refugiada Foto: redes sociales

Hombre que acabó con la vida de Iryna Zarutska revela el motivo

Una reciente revelación por parte de la familia del sujeto ha causado gran indignación. Se trata de un audio de Brown desde la cárcel, donde asegura que creyó que "materiales" implantados por el Gobierno en su cerebro controlaban sus acciones.

Además, el hombre reconoció que no conoce a la víctima e incluso dijo que tras herirla, se había lastimado la mano con la navaja: "Me lastimé la mano al apuñalarla".