Hombre se enamoró de un pueblo, lo compró y le costó menos que un apartamento

Lo que era un viaje de turismo, se terminó convirtiendo en una objetivo de vida para el estadounidense Jason Lee Beckwith en su reciente viaje a España. No es ni millonario ni experto inmobiliario, pero sí ha sido amante de los lugares que transmiten cosas especial y en la región de Zamora encontró uno que lo terminó motivando.

Encantado por el paraíso rural que se encontró en un pequeño caserío zamorano, el estadounidense tomó una decisión que sorprendió a todos y fue recorriendo el país cuando se topó con Salto del Castro, un pequeño pueblo abandona en esta zona de España, que, de inmediato, quiso darle nuevamente vida y lo terminó comprando.

España es uno de los países que más migrantes colombianos acoge. Foto: Pexels.

Por una cifra de 310.000 euros, inferior a un apartamento pequeño en España, este hombre se hizo con este pueblo con el objetivo de volver a darle vida tras quedar abandonado a finales de los 80s. Ubicado entre la frontera con Portugal, fue un punto de encuentro agrícola a lo largo del siglo XX y llegó a tener más de 40 casos, entre esas, un cuartel de la Guardia Civil.

"Los pueblos, incluso los abandonados, no son baratos. Quizás podrían llegar a un acuerdo o conseguir una hipoteca. Jason trabajó más de treinta años en la industria de la música en vivo y con frecuencia conseguía financiación donde antes no la había. La perspicacia financiera de Ana Cristina sin duda sería una ventaja en su camino hacia la rentabilidad", contó Medium, portal que habló con él sobre esta compra y dijo que su esposa estuvo de acuerdo con la idea al verla como algo maravilloso.



No obstante, en España el caso ha causo cierta polémica porque este pueblo se encuentra en el Parque Natural de los Arribe del Duero, protegido por la UNESCO y la Red Natura 2000, por el impacto que este podría tener en la zona.