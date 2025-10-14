Capturan en España a cabecilla de banda de extorsionistas que operaba en Santander

En una operación conjunta de las autoridades colombianas y extranjeras, fue capturado en España alias 'Jhonsito', uno de los presuntos cabecillas del grupo delincuencial organizado Los Cérberus, dedicado a la extorsión de comerciantes y finqueros en el municipio de Landázuri, Santander.

La detención se produjo tras la emisión de una circular azul de Interpol, que permitió su ubicación internacional. Alias 'Jhonsito' se encuentra actualmente bajo proceso migratorio para su traslado a Colombia, donde enfrentará cargos por extorsión agravada y concierto para delinquir.

De manera simultánea, en Colombia fueron capturados Jhonatan Ernesto Silva Garzón, alias 'Comandante Alfonso', y Wuilmer Caviedes Pastrana, alias 'Wilmer', en los municipios de Algeciras y Rivera, Huila. Ambos fueron enviados a prisión tras confirmarse su papel como líderes operativos del grupo.

Según la investigación, que duró dos años y nueve meses, Los Cérberus se hacían pasar por integrantes de las disidencias de las Farc, Segunda Marquetalia, para intimidar a sus víctimas.



Exigían cuotas de tres millones de pesos a cada comerciante o propietario rural, con lo cual lograban recaudar mensualmente cerca de 100 millones de pesos.

Alias “Comandante Alfonso”, de 35 años, era el encargado de realizar las amenazas directas y recoger el dinero producto de las extorsiones, mientras que alias “Wilmer”, de 32 años, lideraba la inteligencia criminal y coordinaba reuniones con presidentes de juntas comunales para fijar las cuotas de pago.

Los delincuentes llegaron a usar granadas de fragmentación para sembrar el miedo en la zona rural de Landázuri y luego extendieron su accionar hacia los establecimientos comerciales del casco urbano. Tras la presión policial, huyeron al Huila, donde se hicieron pasar por obreros de construcción para ocultarse.

Publicidad

Durante el operativo se incautaron dos teléfonos celulares, considerados piezas clave en la investigación.

El coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante del Departamento de Policía Santander, destacó la labor del Gaula en la desarticulación de esta estructura criminal.

“Esta operación resalta el compromiso de la Policía Nacional por desmantelar las redes criminales que perturban la tranquilidad y el desarrollo económico de las regiones, especialmente aquellas que se escudan en el nombre de grupos armados ilegales para sembrar el miedo”, afirmó.