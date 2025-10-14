Identifican a tres personas muertas tras choque entre dos vehículos en vía de Santander

En la madrugada de este martes se registró un grave siniestro vial en la Troncal del Magdalena Medio donde murieron tres personas y nueve más resultaron heridas. Los hechos ocurrieron en el kilometro 66, entre La Lizama y San Alberto, sector 20 de Julio, jurisdicción del municipio de Rionegro, Santander.

El hecho dejó un saldo de tres personas fallecidas y nueve más heridas, según el reporte oficial de las autoridades.

El accidente involucró dos vehículos: un automóvil Chevrolet Aveo de placas KBN 544, que se movilizaba en sentido San Alberto – La Lizama, y un microbús Volkswagen Crafter 50 de placas STA 594, afiliado a la empresa COTAXI, que transitaba desde Barrancabermeja hacia El Banco, Magdalena.

En el automóvil viajaban varias personas de una misma familia. El conductor, identificado como José Darisnel Hernández, falleció en el lugar de los hechos. En el mismo vehículo también se encontraba el menor Didier Agámez Hernández, de 11 años, quien perdió la vida en el sitio, y Saida Milena Castillo, quien murió en el hospital de San Alberto debido a la gravedad de sus heridas.



#Atención Tres personas muertas y nueve más heridas dejó un fuerte accidente de tránsito que se presentó en la madrugada de este martes en la Troncal del Magdalena Medio. Un vehículo particular se estrelló contra una buseta que se dirigía a El Banco, Magdalena #MañanasBlu pic.twitter.com/PwsIButBQZ — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 14, 2025

Entre los heridos fueron identificados Miguel Ángel Marconi Rincón, quien sufrió fracturas en el radio y el maxilar inferior; el menor Miguel Alejandro Marconi Castillo, de 4 años; Luz Elena Castillo Osorio y la menor Heidy Carolina Castillo Osorio, de 13 años, quien se encuentra en pronóstico reservado. Todos ellos fueron trasladados al hospital de San Alberto para recibir atención médica.

El microbús era conducido por Jaime Sánchez Contreras, de 43 años, natural de Bucaramanga y residente en Girón, quien resultó ileso. En este vehículo se transportaban varios pasajeros que resultaron lesionados, entre ellos Wilmer Matías Ospino Lacera, Deiber López Rocha, Lírida Rocha Chacón, Sumilse Álvarez Galván y Alcibiades Alvariño Zayas, quienes fueron remitidos al hospital de San Alberto.

De acuerdo con la hipótesis preliminar de las autoridades de tránsito, la causa del siniestro habría sido la invasión del carril contrario por parte del vehículo particular.

Las autoridades adelantan las labores de inspección y recolección de evidencias para esclarecer las circunstancias exactas del accidente, mientras los organismos de emergencia continúan apoyando a las familias afectadas y brindando asistencia a los heridos.