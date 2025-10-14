Tres muertos y nueve heridos deja grave accidente en la Troncal del Magdalena Medio

Un trágico siniestro vial tipo choque se registró en el kilómetro 66+140 de la vía La Lizama – San Alberto, a la altura del sector 20 de Julio, jurisdicción del municipio de Rionegro, Santander. El hecho dejó como saldo preliminar tres personas fallecidas, entre ellas un menor de edad, y al menos nueve más heridas que permanecen bajo valoración médica en un hospital de la zona.

Según el reporte de las autoridades, en el accidente estuvieron involucrados un automóvil Chevrolet Aveo, color plata, de placas KBN 544, y un microbús Volkswagen Crafter 50, de placas STA 594, afiliado a la empresa COTAXI.

El conductor del automóvil, quien aún no ha sido identificado, falleció en el lugar de los hechos. En el mismo vehículo viajaba un menor de aproximadamente 11 años, también sin identificar, que perdió la vida en el sitio. Una mujer que fue trasladada al hospital de San Alberto, sur del Cesar, quien llegó sin signos vitales, reportaron las autoridades.

#Atensión Tres personas muertas y siete más heridas dejó un fuerte accidente de tránsito que se presentó en la madrugada de es lunes en la Troncal del Magdalena Medio. Un vehículo particular se estrelló contra una buseta que se dirigía al Banco, Magdalena #MañanasBlu pic.twitter.com/D8BFzaJpYG — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 14, 2025

Por su parte, el conductor del microbús, identificado como Jaime Sánchez, de 43 años, natural de Bucaramanga y residente en Girón, resultó ileso. El vehículo se desplazaba en sentido Barrancabermeja – El Banco, Magdalena.



En el hospital del municipio de San Alberto permanecen alrededor de nueve personas heridas, quienes aún no han sido plenamente identificadas. Las autoridades están coordinando labores con la Policía Nacional para establecer en cuál de los vehículos se movilizaba cada uno de los lesionados.

De acuerdo con la hipótesis preliminar, el accidente se habría originado por una invasión del carril contrario por parte del automóvil. Las autoridades continúan las investigaciones para esclarecer las causas exactas de este lamentable hecho en una vía de Santander.