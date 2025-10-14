Comunidad en Santander impidió invasión de terrenos por habitantes del Catatumbo

Una tensa situación se vivió en límites entre los municipios de Socorro y Confines (Santander), luego de que cerca de 100 personas provenientes del Catatumbo, Norte de Santander, llegaran en dos buses con la intención, según los habitantes, de ocupar un predio rural en la zona conocida como Palmas de Socorro.

Ante la presencia del grupo, la comunidad local se organizó y bloqueó el ingreso al terreno, armados con palos y piedras. En videos difundidos en redes sociales se escucha a los habitantes gritar “¡fuera, fuera!”, mientras las personas recién llegadas se replegaban hacia los vehículos.

Según testigos, la intervención de la Policía fue limitada y la tensión se mantuvo por varias horas. Los residentes manifestaron temor ante la posibilidad de nuevas incursiones en el área, catalogada por ellos como propiedad privada.

La ONG Derechos de los Pueblos, que acompañaba a las personas provenientes del Catatumbo, denunció en un comunicado lo que calificó como “hostigamiento e intervención arbitraria por parte de la Policía Nacional” contra defensores de derechos humanos y campesinos presentes en el lugar.



“La Fuerza Pública y actores afines están instigando a los habitantes de Confines a confrontar a la comunidad que ejerce su derecho a la protesta”, indicó la organización, que además pidió a la Alcaldía de Confines, a la Gobernación de Santander y a la Comandancia de Policía Departamental garantizar el derecho a la protesta y retirar los uniformados sin plena identificación.

El comunicado firmado por Leonardo Jaimes, abogado de Derechos de los Pueblos, exigió también investigaciones disciplinarias contra tres uniformados señalados de presunto hostigamiento y vulneración de derechos.

Por su parte, el gobernador Juvenal Díaz Mateus rechazó lo ocurrido y calificó como grave la llegada de personas externas a Santander para intentar ocupar terrenos.

“Santander se respeta. Llegan dos buses desde Norte de Santander con personas que quieren invadir terrenos en Palmas de Socorro y Confines, la comunidad los sacó chonteados. Lo más preocupante, funcionarios del Ministerio del Interior llamando a decir que hay que respetar los derechos humanos. Si no ayudan con la seguridad, no pretendan dañar la tranquilidad de Santander. Los derechos humanos son para todos”, expresó el mandatario en sus redes sociales.

Hasta el momento, las autoridades locales no han confirmado si se presentaron capturas o heridos durante los enfrentamientos.

La situación permanece bajo observación de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y organismos de derechos humanos, mientras los habitantes de la zona pidieron mayor presencia del Estado para evitar nuevos intentos de invasión.